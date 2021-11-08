Arnavutköy’de feci kaza! Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı öndeki araca arkadan çarptı: 4 kişilik aile yaralandı
İstanbul Arnavutköy’de gece saatlerinde köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 si çocuk 4 kişilik aile yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece saat 23.30 sularında Sultangazi - Arnavutköy yolunda meydana geldi.
Arnavutköy yönünde ilerleyen 34 PHD 24 plakalı otomobil sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca 34 LN 664 plakalı araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2'si çocuk olan 4 kişilik aile yaralandı.
Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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