Çıplak baklavacı skandalı! ‘Pes’ dedirten görüntüler
Baklava imalathanesindeki bir çalışanın hijyen kurallarını unutup yarı çıplak bir vaziyette çalışması tepkilere yol açtı. Görüntülerde hiçbir hijyen kuralına uymayan şahsın, bonesiz, eldivensiz ve yarı çıplak bir şekilde baklava açtığı görülüyor. Ekmek hamuruyla top oynayan, süt kazanında yıkanan, fındıkta kulaç atan şahıslar hafızalara kazınırken mide bulandıran görüntülere bir yenisi daha eklendi... İşte şoke eden görüntüler...
Maskenin de, bonenin de kullanılmadığı baklava imalathanesindeki görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor.
'PES' DEDİRTEN KARELER
Adıyaman'da kaydedildiği söylenen görüntülerde baklava yufkalarını tepsiye dizen usta önce elini ağzına ardından da yufkalara götürüyor.
YARI ÇIPLAK HİYJENDEN UZAK
Hijyenden yoksun görüntülerde aynı kişinin ne maske, ne bone taktığı hatta bu işi yarı çıplak yaptığı görülüyor.
DİĞERİ DE YANINDA TÜTÜN SARIYOR
Tişört bile giymeden yufkaları tepsiye dizen kişinin çalışma arkadaşının da baklava tepsileri başında tütün sardığı dikkat çekti.
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