Borcunu ödemediği için arkadaşını öldüren zanlının cezası belli oldu
YAŞAM Sabah
İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde, elektrik dükkanı olan Rıza Küçük(56), kendisinden aldığı borç paraları geri vermediği öne sürülen mahalle arkadaşı Ömer Arslan'ı bıçaklayarak öldürdü. Zanlı Rıza Küçük, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutukluluğuna karar verildi.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Muratpaşa Mahallesi'nde elektrik dükkanı işleten Rıza Küçük'ün(56) mahalleden arkadaş olduğu Ömer Arslan, kendisinden borç para aldı. Fakat borcunu geri ödemedi. Bu sebeple yer yer aralarında tansiyon yükseliyordu.
TARTIŞMA BORÇ MELESİNDEN BAŞLADI
Ömer Arslan, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.00 sıralarında alkollü olarak Rıza Küçük'ün dükkanına gitti. Burada aralarındaki borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Rıza Küçük, dükkanda eline geçirdiği bıçakla Arslan'ı bıçaklamaya başladı.
KURTARILAMADI
Arslan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirtilen Rıza Küçük de olay yerinin önünde polis tarafından gözaltına alındı.
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