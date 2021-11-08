Borcunu ödemediği için arkadaşını öldüren zanlının cezası belli oldu

TARTIŞMA BORÇ MELESİNDEN BAŞLADI

Ömer Arslan, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.00 sıralarında alkollü olarak Rıza Küçük'ün dükkanına gitti. Burada aralarındaki borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Rıza Küçük, dükkanda eline geçirdiği bıçakla Arslan'ı bıçaklamaya başladı.

KURTARILAMADI

Arslan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirtilen Rıza Küçük de olay yerinin önünde polis tarafından gözaltına alındı.