Son dakika: Malatya'da adliyeden firar eden zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Malatya'da sevk edildiği adliyeden firar ettikten sonra yakalanan şüpheli tutuklandı.
Gözaltına alınan F.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden firar etti.
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