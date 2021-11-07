Girdiği kuyudan çıkarılıp gözaltına alındı! Tokat'ta görenleri şaşırtan olay
YAŞAM İHA
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde define bulmak için girdiği kuyuda mahsur kalan kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuyudan çıkarılan şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Reşadiye ilçesi Büşürüm köyünde define bulmak isteyen 2 şahıstan biri kuyuya girdi.
Yaklaşık 15-20 metre derinlikte nefes almakta zorlanan şahıs kuyudan çıkamayınca arkadaşı 112 ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri tarafından K.Ş. (41) isimli şahıs bulunduğu yerden çıkartıldı.
GİRDİKLERİ KUYUDAN ÇIKARILIP GÖZALTINA ALINDILAR
Sağlık durumu iyi olan şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra izinsiz kazı yapmak suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay bölgesinde yapılan kontrollerde 1 adet taş delme makinesi, 4 adet gaz maskesi, 1 adet endoskop kamera ve 1 bidon benzin ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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