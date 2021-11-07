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Girdiği kuyudan çıkarılıp gözaltına alındı! Tokat'ta görenleri şaşırtan olay

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
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Girdiği kuyudan çıkarılıp gözaltına alındı! Tokat’ta görenleri şaşırtan olay

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde define bulmak için girdiği kuyuda mahsur kalan kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuyudan çıkarılan şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Reşadiye ilçesi Büşürüm köyünde define bulmak isteyen 2 şahıstan biri kuyuya girdi.

Girdiği kuyudan çıkarılıp gözaltına alındı! Tokat’ta görenleri şaşırtan olay

Yaklaşık 15-20 metre derinlikte nefes almakta zorlanan şahıs kuyudan çıkamayınca arkadaşı 112 ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri tarafından K.Ş. (41) isimli şahıs bulunduğu yerden çıkartıldı.

Girdiği kuyudan çıkarılıp gözaltına alındı! Tokat’ta görenleri şaşırtan olay

GİRDİKLERİ KUYUDAN ÇIKARILIP GÖZALTINA ALINDILAR

Sağlık durumu iyi olan şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra izinsiz kazı yapmak suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Girdiği kuyudan çıkarılıp gözaltına alındı! Tokat’ta görenleri şaşırtan olay

Olay bölgesinde yapılan kontrollerde 1 adet taş delme makinesi, 4 adet gaz maskesi, 1 adet endoskop kamera ve 1 bidon benzin ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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