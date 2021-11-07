İzmir’de fenomen bakkal Cafer Sönmez dehşet saçtı!

FENOMEN OLMUŞTU

Cafer Sönmez 4 yıl önce, adres soranlardan bıkıp, işlettiği marketin önüne yön tabelaları yerleştirmiş ve bulduğu bu çözüm sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılınca fenomen haline gelmişti. Önceki seçimlerde CHP'den İzmir milletvekili aday adayı da olan Sönmez'i ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.