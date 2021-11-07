İzmir’de fenomen bakkal Cafer Sönmez dehşet saçtı!
İzmir'de dehşet dolu anlar yaşandı. Alaçatı mahallesinde fenomen bakkal Cafer Sönmez, karısını bahçede marketinin yanında otel işleten Burak Işık ile görünce kıskançlık krizine girdi. Kıskançlık krizine giren fenomen bakkal daha sonra dehşet saçtı.
Tüyler ürperten olay İzmir'de yaşandı... Alaçatı mahallesinde market işleten Cafer Sönmez, önceki gece 23.00 sıralarında, işyerini kapatıp, evine döndü.
KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ
Yeni Asır'dan Erhan Gülenç'in haberine göre; iki çocuğunun annesi Gülümser Sönmez'i bahçede, marketinin yanında otel işleten Burak Işık ile gören adam, kıskançlık krizine girdi.
Pompalı tüfeğini alan Sönmez, eşine ve Burak Işık'a kurşun yağdırdı. Gülümser Sönmez ve Burak Işık, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin bölgedeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evli ve 2 çocuk babası Burak Işık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Eşinin saldırısıyla ağır yaralanan Gülümser Sönmez'in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis olayın ardından öfkeli koca Cafer Sönmez'i gözaltına aldı.
Burak Işık'ın, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Çeşme'de otel işleten Burak Işık'ın aynı zamanda kokoreç tezgahı bulunduğu da öğrenildi.
FENOMEN OLMUŞTU
Cafer Sönmez 4 yıl önce, adres soranlardan bıkıp, işlettiği marketin önüne yön tabelaları yerleştirmiş ve bulduğu bu çözüm sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılınca fenomen haline gelmişti. Önceki seçimlerde CHP'den İzmir milletvekili aday adayı da olan Sönmez'i ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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