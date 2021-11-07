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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2021
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Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cülere izin vermiyor. FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen N.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski öğretmen tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından önceki gün İpsala İlçesi Sarıcaali köyü yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan N.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen N.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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