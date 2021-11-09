Süleyman Lami Uyar sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlıyor

Yılın En Başarılı Girişimci İş Adamı Ödülüne layık görülen Uyar, "Sosyal sorumluluk projeleri çok önemli. Aynı dünyada yaşıyoruz ama hepimiz aynı şartlarda yaşamıyoruz. Bu durum çok üzücü. Her birimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Bu, insan olmamızın gereklilikleri arasında yer alıyor. Birçok projeyi yakından takip ediyorum. Hangisine ne şekilde katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Özellikle öğrencilerin çok daha iyi şartlarda eğitim almalarını istiyorum. Bu konuda da bir şeyler yapmak istiyorum." sözleriyle sosyal farkındalık projelerine ne şekilde katkıda bulunduğundan bahsetti.

BİR OKUL VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BİR AŞEVİ YAPTIRMAK İSTİYORUM

Okul ve ihtiyaç sahiplerine aşevi yaptırmak istediğini ifade eden Süleyman Lami Uyar, "Temel gıdalara ulaşma noktasında sıkıntı yaşayan pek çok kişi var. Onların bu konudaki sıkıntılarını bir nebze de olsun gidermek istiyorum. Bu nedenle sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bir aşevi yaptırmayı hedefliyorum. Bunun için çalışmalarımı da sürdürüyorum. Bunun dışında bazı köylerde okul bulunmuyor. Buradaki öğrencilerimizin eğitimlerini sorunsuz bir şekilde sürdürebilmeleri için bir de okul yaptırmak istiyorum." ifadelerinde bulundu.

Açıklamalarına devam eden Uyar, "Herkes, elinden geldiği ölçüde bir şeyler yapabilir. Örneğin kitap alma konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilere kitap alınabilir. Giyim ve barınma sorunu yaşayanların bu sorunları giderilebilir. Aynı dünyada yaşıyoruz, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Ama farklı hayatlar yaşıyoruz. Bu durum beni gerçekten çok üzüyor. En azından temel ihtiyaçlar karşılanabilir. Bu konuda bir şeyler yapılabilir. Çocukların mutlu olduğunu görmek, dünyadaki en özel duygulardan bir tanesi. Sadece kendimizi düşünemeyiz. Bu, bencillik olur. Çevremizdeki insanları da düşünmeliyiz. Bu nedenle herkesin sosyal farkındalık projelerine gücü yettiği kadar destek olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." sözleriyle sosyal farkındalık projelerine yapılacak desteklerin öneminden bahsetti.