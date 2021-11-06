Son dakika: İstanbul’daki müzisyen müzisyen Uğur Aykın cinayetinin nedeni ortaya çıktı: 1 şişe viski

İstanbul'da müzisyen Uğur Aykın 19 Ağustos 2021 günü saat 00.50 sıralarında arkadaşı ile birlikte Tuzla Postane Mahallesi Gelibolu Sokak'ta Özay Yurtseven'in (40) işlettiği büfeye geldi. Vitrindeki viskiyi satın almak isteyen Uğur Aykın ile Aykın diyen Özay Yurtseven arasında tartışma çıktı.





Özay Yurtseven'in çektiği tabancayı elinden alan Uğur Aykın dışarı çıktı. Yurtseven de peşinden gitti. İkili bir süre konuştuktan sonra Uğur Aykın silahını Özay Yurtseven'e geri verdi. İkili birlikte büfeye döndükten sonra aralarında bir kez daha tartışma çıktı. Özay Yurtseven tabancayla Uğur Aykın'ı karnından vurdu.

YOLDA CAN VERDİ

Özay Yurtseven olay yerinden kaçtı. Uğur Aykın ise hastaneye kaldırılırken öldü. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri Özay Yurtseven'i yakalamak için çok sayıda adrese baskın düzenledi ancak bugüne kadar bulamadı.