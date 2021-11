Ömer Gürbüz: Her fotoğraf karesi ayrı bir hikaye

Adana'da yaşayan Ömer Gürbüz, hobi olarak başladığı fotoğrafçılığı mesleği haline getirdi. Düğün fotoğrafçılığı alanında uzmanlaşan Gürbüz, bir süre önce kendi firmasını kurdu. Başarılı çalışmalarıyla sosyal medyada da dikkatleri üzerine çeken Ömer Gürbüz, Instagram'da 200 bin takipçiye ulaştı.



TARİFSİZ BİR HİS

Şimdilerde Türkiye'nin dört bir yanından çiftlerin kendisini arayarak özel çekim yaptırmak istediklerini söyleyen Ömer Gürbüz, evlenen ve evlilik hazırlığında olan çiftlerin mutlu günlerine şahitlik yapmanın kendisi için keyif dolu bir deneyim olduğunu dile getirdi. "Mutluluğu ölümsüzleştirmek muhteşem bir duygu" diyen Ömer Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birlikte çalıştığım her yeni çift farklı bir hikaye benim için. Çektiğim her fotoğraf karesi, ayrı bir hikaye anlatıyor. O hikayelere katkıda bulunmak tarifsiz bir his."



FARKLI BAKIŞ AÇILARININ PEŞİNDEYİM

Ömer Gürbüz, hobisini mesleği haline getirmeye karar verdiğinde işin eğitimini aldığını söyledi. Zaman içinde hem tekniğini değiştirdiğini hem de malzeme çeşitliliğini artırdığını dile getiren 1998 doğumlu genç fotoğrafçı, kendisini geliştirmeye devam ettiğini belirtti: "Öğrenmek, hiç bitmeyen bir süreç. Ben de mesleğimde hep yeni bilgiler edinmenin, farklı bakış açılarının peşindeyim. Çalışmalarımın beğenilmesi de çok mutluluk verici."

