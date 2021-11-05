Tekirdağ’da yamaç paraşütü yaparken elektrik tellerine takıldı

Eğitim uçuş yapmak üzere Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'ne giden Serkan Kılıç, paraşütüyle 600 metreden atladı. Atlayış yapan paraşütçü, bir müddet sonra elektrik tellerine takılarak orada asılı kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

O sırada alanda bulunan yamaç paraşütü pilotları Ali Sıralı ve Hasan Özer'in müdahalesi ile tellerden kurtarılan Kılıç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TREDAŞ ekipleri de bölgeye gelerek, gerekli önlemleri aldıktan sonra tellere takılan paraşütü çıkarttı.