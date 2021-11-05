Sultangazi'de feci olay! İntihar etmek için mahalleyi savaş alanına çevirdi
İstanbul Sultangazi'de ailesiyle beraber yaşayan 25 yaşındaki Nizam A., evde yalnız olduğu esnada mutfaktaki doğalgaz borusunu keserek intihara teşebbüs etti. Gaz sıkışması sebebiyle patlama oldu. Nizam A. ağır yaralandı, daire tuzla buza dönerken, mahalle de adeta savaş alanına döndü. Patlama esnasında sokaktaki vatandaşlar ölümün eşiğinden döndü, etraftaki binalarda da hasarlar meydana geldi. Bir süredir psikolojik problemler yaşadığı belirtilen gencin, intihara kalkışmadan hemen önce de sosyal medyadaki tüm hesaplarını kilitlediği ortaya çıktı.
Sultangazi İlçesi'ne bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi 1288 Sokak öğle saatlerinde adeta savaş alanına döndü. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın çatı katında ailesiyle beraber yaşayan Nizam A., evde tek olduğu esnada intihara teşebbüs etti.
DOĞALGAZ BORUSUNU KESTİ
Bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen genç adam, canına kıymak için eline aldığı penseyle mutfaktaki doğalgaz borusunu kesti. Zamanla dairenin içinde dolmaya başlayan gaz, sıkışarak patladı. Patlamanın etkisiyle daire tuzla buz oldu, apartmandan kopan beton parçaları sokağa döküldü, olay yerinde bulunanlar adeta ölümün eşiğinden döndü, park halindeki bir araç ise perte çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vücudunda ciddi yanıklar oluşan Nizam A.'yı hastaneye kaldırdı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.
"ÖLÜMÜN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞÜM VERİLMİŞ SADAKAM VARMIŞ"
Binadan dökülen parçalar nedeniyle aracı perte çıkan Leyla A. "Ben dün buraya misafirliğe geldim. Gece saatlerinde aynı dairenin pencereleri patladı. Ne olduğunu anlayamadık, kaza sandık. Bugün de ölümden döndük. Meğerse dün bugünün habercisiymiş. Ben patlamadan 5 dakika önce arabamdan şarj aletimi almaya indim, sonra tekrar eve geldim. Dakikalarla ölümün eşiğinden dönmüşüm, verilmiş sadakam varmış" diye konuştu.
"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"
Yaşanan olayın ilk olmadığını belirten bina sakinleri "Bu ilk vukuatı değil. Daha önce de kendi akrabalarına da silah çekmişti. Polis gelip kurtarmıştı insanları. Psikolojik sorunları var. Annesi de 10 gündür eve uğramıyordu. Kadın haberi alınca buraya geldi üzüntüden sinir krizi geçirdi. Cİnayet gibi intihar ediyor, onlarca insan ölebilirdi olacak iş değil" ifadelerini kullandı.
ÖNCESİNDE PROFİLİNİ KİLİTLEMİŞ
Öte yandan hastanedeki tedavileri devam eden Nizam A.'nın, intihar girişiminde bulunmasından dakikalar önce sosyal medya hesaplarındaki bütün fotoğraflarını sildiği ve profilini gizlediği ortaya çıktı.
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