Sultangazi’de feci olay! İntihar etmek için mahalleyi savaş alanına çevirdi

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

Yaşanan olayın ilk olmadığını belirten bina sakinleri "Bu ilk vukuatı değil. Daha önce de kendi akrabalarına da silah çekmişti. Polis gelip kurtarmıştı insanları. Psikolojik sorunları var. Annesi de 10 gündür eve uğramıyordu. Kadın haberi alınca buraya geldi üzüntüden sinir krizi geçirdi. Cİnayet gibi intihar ediyor, onlarca insan ölebilirdi olacak iş değil" ifadelerini kullandı.