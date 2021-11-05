06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga! Bıçaklanınca kendisini sakinleştirmeye çalışan şoförü bıçakladı

Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga! Bıçaklanınca kendisini sakinleştirmeye çalışan şoförü bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
ABONE OL
Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga! Bıçaklanınca kendisini sakinleştirmeye çalışan şoförü bıçakladı

Kahramanmaraş'ta, bıçaklı kavgaya karışan şahıslardan sakinleştirmeye çalışan halk otobüsü şoförü, araca binen şahıs tarafından bıçaklandı. O anlar otobüsün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen akşam sularında Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'nde yaşandı.

4 KİŞİ KAVGA ETMEK İÇİN BULUŞTU

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki halk otobüsünde yolculuk yapan S.B. (24), kendisi ile telefonla görüşen D.M.Ç. (25), M.Ş. (25) ve V.K. (26) ile tartıştıktan sonra güzergah üzerinde buluşarak kavga etmeye başladı.

SAKİNLEŞTİRMEK İSTERKEN BIÇAKLANDI

Kavgada bıçak darbeleriyle yaralanan S.B., tekrar otobüse binerek kendisini sakinleştirmek isteyen şoför F.Ç.'yi de bıçakladı.

YARALI ŞEKİLDE YOLA DEVAM ETTİ

Bıçak darbesini alan şoför F.Ç., otobüsü hareket ettirerek yoluna devam etmeye başladı.

Yaşanan tüm bu anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün dışında kavga eden şahıslar ve şahısları ayırmaya çalışan bir kadın yolcu ile otobüs şoförü görüldü.

Otobüs şoförünün yerine oturmasının ardından bıçaklı saldırıya uğradığı ve şoförün otobüs kullanmaya devam ettiği de görüntülere yansıdı.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Olay sonrası hastaneye kaldırılan otobüs şoförünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bıçaklı kavgadan sonra otobüs şoförünü bıçaklayan S.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kavgaya karışan V.K. ve D.M.Ç.'yi gözaltına alan polis ekipleri şahısları adliyeye sevk etti. İki kişinin tutuklandığı olay sonrası 1 adet tabanca ve 2 adet bıçak ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA