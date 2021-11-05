Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga! Bıçaklanınca kendisini sakinleştirmeye çalışan şoförü bıçakladı
Kahramanmaraş'ta, bıçaklı kavgaya karışan şahıslardan sakinleştirmeye çalışan halk otobüsü şoförü, araca binen şahıs tarafından bıçaklandı. O anlar otobüsün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçen akşam sularında Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'nde yaşandı.
4 KİŞİ KAVGA ETMEK İÇİN BULUŞTU
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki halk otobüsünde yolculuk yapan S.B. (24), kendisi ile telefonla görüşen D.M.Ç. (25), M.Ş. (25) ve V.K. (26) ile tartıştıktan sonra güzergah üzerinde buluşarak kavga etmeye başladı.
SAKİNLEŞTİRMEK İSTERKEN BIÇAKLANDI
Kavgada bıçak darbeleriyle yaralanan S.B., tekrar otobüse binerek kendisini sakinleştirmek isteyen şoför F.Ç.'yi de bıçakladı.
YARALI ŞEKİLDE YOLA DEVAM ETTİ
Bıçak darbesini alan şoför F.Ç., otobüsü hareket ettirerek yoluna devam etmeye başladı.
Yaşanan tüm bu anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün dışında kavga eden şahıslar ve şahısları ayırmaya çalışan bir kadın yolcu ile otobüs şoförü görüldü.
Otobüs şoförünün yerine oturmasının ardından bıçaklı saldırıya uğradığı ve şoförün otobüs kullanmaya devam ettiği de görüntülere yansıdı.
SAĞLIK DURUMU AĞIR
Olay sonrası hastaneye kaldırılan otobüs şoförünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bıçaklı kavgadan sonra otobüs şoförünü bıçaklayan S.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kavgaya karışan V.K. ve D.M.Ç.'yi gözaltına alan polis ekipleri şahısları adliyeye sevk etti. İki kişinin tutuklandığı olay sonrası 1 adet tabanca ve 2 adet bıçak ele geçirildi.
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