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Kayseri’de balkondan düşen kadın feci şekilde can verdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Kayseri’de balkondan düşen kadın feci şekilde can verdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir binanın altıncı katındaki balkondan düşen kadın, zemine çakılarak feci şekilde can verdi. Emniyet güçleri olaya ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak üzerinde yaşanan olayda, iddiaya göre, ablasını ziyaret etmeye giden Demet Ö., (38) altıncı katın balkonundan kaldırıma çakıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Demet Ö. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Demet Ö., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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