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Adana'da endişelendiren görüntü! Ceyhan Nehri köpüklendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2021
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Adana’da endişelendiren görüntü! Ceyhan Nehri köpüklendi

Adana’da Ceyhan Nehri’nin Yüreğir ilçesi Herekli Mahallesi’ndeki bölümünde görülen köpükler tedirgin etti. Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, nehir suyundan numune alınarak analize gönderilmesini isteyerek, kirliliğe karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Ceyhan Nehri'nin Yüreğir ilçesi Herekli Mahallesi'ndeki köprünü altından geçen bölümünde köpüklenmeler görüldü.

Köpüklenme, mahallelide tedirginliğe neden oldu.

Mahalleli, yakınlarda bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaların atıkları nedeniyle zaman zaman nehirde köpüklenmeler görüldüğünü söyledi.

Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, nehir suyundan numune alınarak analize gönderilmesini isteyerek, kirliliğe karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi.

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