06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Denizli semalarındaki ışık ‘UFO’ söylentilerini beraberinde getirdi

Denizli semalarındaki ışık ‘UFO’ söylentilerini beraberinde getirdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
ABONE OL
Denizli semalarındaki ışık ‘UFO’ söylentilerini beraberinde getirdi

Denizli’nin Çameli ilçesinde gökyüzünde görülen parlak bir cisim kafalarda soru işareti oluşturdu. 'UFO' iddialarına bir yenisi daha eklenirken, görülen şeyin ne olduğu hala merak ediliyor.

Denizli Çameli'nde gökyüzünde hareket eden cisim bölge sakinleri tarafından merak konusu oldu.

Hemen hemen 1 saattir hareket halindeki bir yakınlaşıp bir uzaklaşan cismin ne olduğu ise merak ediliyor.

GÖKYÜZÜNDEKİ CİSİM NE?

Merakla kaynağı belli olmayan gizemli ışığı takip eden vatandaşlar, "Işık veya cisim gökyüzünde sürekli hareket ediyor. Bu ışık akşam saatlerinde bu yana gökyüzünde. Olduğu yerde sürekli hareket ediyor. İlk defa böyle bir ışık görüyoruz. Kimse de ne olduğunu bilmiyor" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA