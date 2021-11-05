Denizli semalarındaki ışık ‘UFO’ söylentilerini beraberinde getirdi

GÖKYÜZÜNDEKİ CİSİM NE?

Merakla kaynağı belli olmayan gizemli ışığı takip eden vatandaşlar, "Işık veya cisim gökyüzünde sürekli hareket ediyor. Bu ışık akşam saatlerinde bu yana gökyüzünde. Olduğu yerde sürekli hareket ediyor. İlk defa böyle bir ışık görüyoruz. Kimse de ne olduğunu bilmiyor" dedi.