Kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar! 500 bin TL'lik vurgun
Aydın'da yaşayan 63 yaşındaki İkbal Bilir "emniyet müdürüyüm" diyen kişiye 500 bin TL değerindeki altınlarını verdi. 3 şüpheli, Adana’daki kuyumcuda altınları bozdururken yakalandı.
Aydın'da yaşayan ev kadını İkbal Bilir'i 1 Kasım günü telefonla arayan kişi, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp, "Eşin ile oğlun yanımızda. Evde ne kadar altın varsa, bize getirmeniz gerekiyor. Parmak izi çalışması yapacağız. Eğer hepsini getirmezsen ve yapılan aramada bulursak, seni de gözaltına alırız" dedi.
Bunun üzerine Bilir, evdeki yaklaşık 500 bin TL değerinde çeyrek, yarım ve tüm ile bilezikten oluşan altınları, evine gelen kişiye verdi. Bir süre sonra eşi İsmail Bilir'i (67) telefonla arayan İkbal Bilir, dolandırıldığını anladı. Bilir ailesinin şikayeti üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olaydan iki gün sonra Adana'daki Tarihi Kazancılar Çarşısı'ndaki bir kuyumcuya giren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 kilo altın bozduran 3 kişiden şüphelendi. Altınları nereden aldıklarının sorulması üzerine çelişkili yanıt veren şüpheliler, Aydın'daki dolandırıcılık olayına karışmış olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındı. O anlar kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.
ALTINLARI İÇ ÇAMAŞIRINA GİZLEMİŞ
Emniyete götürülen şüpheliler Onur D. (24), eşi Merve D. (25) ile arkadaşları Recep Y.'nin (28), Bilir ailesinden aldıkları altınları bozdurmaya çalıştıkları belirlendi. Merve D.'nin, kuyumcuya girmeden önce 14 çeyrek altını iç çamaşırlarına gizlediği belirtildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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