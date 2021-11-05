Kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar! 500 bin TL’lik vurgun

Aydın'da yaşayan ev kadını İkbal Bilir'i 1 Kasım günü telefonla arayan kişi, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp, "Eşin ile oğlun yanımızda. Evde ne kadar altın varsa, bize getirmeniz gerekiyor. Parmak izi çalışması yapacağız. Eğer hepsini getirmezsen ve yapılan aramada bulursak, seni de gözaltına alırız" dedi.