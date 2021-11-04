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Tokat'ta okul servisi ve 2 aracın karıştığı sis kazası: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Tokat’ta okul servisi ve 2 aracın karıştığı sis kazası: Ölü ve yaralılar var

Tokat’ın ilçesinde yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi oldukça düştü. Gözün gözü görmediği Zile- Ankara kara yolu 10'uncu kilometresinde okul servisi ve iki aracın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, dokuz öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sularında Zile- Ankara kara yolu 10'uncu kilometresinde yaşandı.

Çekerek yönünden Zile'ye hareket halinde olan Abdullah Candan (62) hakimiyetindeki 60 ZC 759 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Temel Perçen (45) hakimiyetindeki traktörün römorkuna arkadan çarparak yol kenarına savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun sis nedeniyle Halit Özalpler (42) yönetimindeki 34 LCE 796 plakalı okul servisi de kaza yapan traktöre arkadan çarptı.

9 ÖĞRENCİ YARALI

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Candan olay yerinde hayatını kaybetti. Okul servisi sürücüsünün yara almadığı kazada 9 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde başka kaza yaşanmaması için önlem alırken, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ölen Abdullah Candan ise otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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