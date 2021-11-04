06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İstanbul’da görünmeyen mezarlık! Kilyos’ta tarihi mezarlık harabeye döndü

İstanbul’da görünmeyen mezarlık! Kilyos’ta tarihi mezarlık harabeye döndü

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
ABONE OL
İstanbul’da görünmeyen mezarlık! Kilyos’ta tarihi mezarlık harabeye döndü

Sarıyer Kilyos'ta tarihi mezarlık harabeye döndü. Devrilen mezar taşları, otların ve dökülen hafriyatın arasında kayboldu. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.

Kilyos'ta Osmanlı mezarlığı harabeye döndü.

Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu, "Buraya mezarlık demek neredeyse imkansız. Çünkü ilgisizlikten ve ihmal nedeniyle harabeye dönmüş durumda." ifadelerini kullandı.

1800'lü yıllardan kaldığı tahmin edilen bu mezarlık Kilyos Kalesi'nin tam karşısında bulunuyor.

O dönemde görevli askerlerin ve ailelerine ait olan bir mezarlık olduğu düşünülüyor.

Kazı yapan defineciler de mezar taşlarını sökerek yerlere attığı görülüyor.

İstanbul’da görünmeyen mezarlık İSTANBUL'DA GÖRÜNMEYEN MEZARLIK

Hem uzmanlar hem de çevre sakinleri bir an önce buraya yetkililerin el atmasını istiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA