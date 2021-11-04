İstanbul’da görünmeyen mezarlık! Kilyos’ta tarihi mezarlık harabeye döndü
ÖZEL HABER A Haber
Sarıyer Kilyos'ta tarihi mezarlık harabeye döndü. Devrilen mezar taşları, otların ve dökülen hafriyatın arasında kayboldu. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.
Kilyos'ta Osmanlı mezarlığı harabeye döndü.
Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu, "Buraya mezarlık demek neredeyse imkansız. Çünkü ilgisizlikten ve ihmal nedeniyle harabeye dönmüş durumda." ifadelerini kullandı.
1800'lü yıllardan kaldığı tahmin edilen bu mezarlık Kilyos Kalesi'nin tam karşısında bulunuyor.
O dönemde görevli askerlerin ve ailelerine ait olan bir mezarlık olduğu düşünülüyor.
Kazı yapan defineciler de mezar taşlarını sökerek yerlere attığı görülüyor.
Hem uzmanlar hem de çevre sakinleri bir an önce buraya yetkililerin el atmasını istiyor.
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