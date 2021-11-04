06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hem kendinin hem de başkalarının hayatını riske attı! Motosiklette bacak bacak sütüne yolculuk kamerada

Hem kendinin hem de başkalarının hayatını riske attı! Motosiklette bacak bacak sütüne yolculuk kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
ABONE OL
Hem kendinin hem de başkalarının hayatını riske attı! Motosiklette bacak bacak sütüne yolculuk kamerada

İstanbul’un Tuzla ilçesinde yolculuk yapan bir motosikletli kurye, önce motosiklet gidonunu tek eliyle tuttu, akabinde de bacak bacak üstüne atarak yolculuk yaptı. Motokuryenin rahat hareketleri trafikteki öteki şoförleri şaşkına çevirdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.



Tuzla ilçesinde yolda hareket halinde olan motosikletli kurye, rahat sürüş şekliyle şaşkına çevirdi.

BACAK BACAK ÜSTÜNE YOLCULUK

Motosiklet sürücüsü önce bir elini gidondan çekerek arkaya attı. Ardında bacak bacak üstüne atarak yoluna devam etti.

HERKESİN HAYATINI RİSKE ATTI

Bir süre yoluna bu şekilde devam eden motokurye, kendisini görüntüleyen başka bir sürücüyü görünce de tepki gösterdi. Motokuryenin trafikte rahat tavırlarıyla hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

O ANLAR KAMERADA
Motokuryenin bacak bacak üstüne atarak yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA