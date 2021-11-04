Hem kendinin hem de başkalarının hayatını riske attı! Motosiklette bacak bacak sütüne yolculuk kamerada
YAŞAM İHA
İstanbul’un Tuzla ilçesinde yolculuk yapan bir motosikletli kurye, önce motosiklet gidonunu tek eliyle tuttu, akabinde de bacak bacak üstüne atarak yolculuk yaptı. Motokuryenin rahat hareketleri trafikteki öteki şoförleri şaşkına çevirdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Tuzla ilçesinde yolda hareket halinde olan motosikletli kurye, rahat sürüş şekliyle şaşkına çevirdi.
BACAK BACAK ÜSTÜNE YOLCULUK
Motosiklet sürücüsü önce bir elini gidondan çekerek arkaya attı. Ardında bacak bacak üstüne atarak yoluna devam etti.
HERKESİN HAYATINI RİSKE ATTI
Bir süre yoluna bu şekilde devam eden motokurye, kendisini görüntüleyen başka bir sürücüyü görünce de tepki gösterdi. Motokuryenin trafikte rahat tavırlarıyla hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.
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