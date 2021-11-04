Hem kendinin hem de başkalarının hayatını riske attı! Motosiklette bacak bacak sütüne yolculuk kamerada

HERKESİN HAYATINI RİSKE ATTI

Bir süre yoluna bu şekilde devam eden motokurye, kendisini görüntüleyen başka bir sürücüyü görünce de tepki gösterdi. Motokuryenin trafikte rahat tavırlarıyla hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.