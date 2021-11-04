Hayalini gerçekleştirmek isteyen Avukat Merve hayatının şokunu yaşadı

'AİLEN PARAYI GÖNDERSİN YOKSA BİR DAHA SENİ GÖREMEZLER'

Bakdur, başından geçenleri şu ifadelerle anlattı:

"Hastanedeki odamın kapısında sigorta şirketi yetkilileri bekliyordu. 'Senin hayatını kurtardık paramızı ödemek zorundasın' diyorlardı. Sigorta şirketinden olumsuz yanıt aldıktan sonra böyle bir param olmadığını söylediğimde kabalaşmaya başladılar. 'Seni hastaneden çıkartmayız, bu ülkeden bu parayı ödemeden gidemezsin' gibi sözler söylediler. Bankamdaki son parayla önce faturamın daha da artmaması için hastane faturasını ödedim. Geriye sadece 100 dolarım kaldı. Katmandu'da ilk gece kaldığım otele geri döndüğümde, helikopter yetkilileri tur yetkililerinden buranın yerini öğrenmiş. Burada da otel odamın kapısına dayandılar. Olay fiziki müdahaleye kadar vardı, telefonuma el koydular. Bir süre sonra 'Ailemi arayacağım onlardan para isteyebilirim' diyerek telefonumu geri aldım. 'Ailen parayı göndersin yoksa bir daha seni göremezler' dediler. Ailemi ve bana yardımcı olabilecek kişileri aradım."

Bakdur'un ailesi ve arkadaşları hızla Katmandu'ya en yakın nokta olan Yeni Delhi konsolosluğuna ulaştı.