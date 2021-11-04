Hayalini gerçekleştirmek isteyen Avukat Merve hayatının şokunu yaşadı
Avukat Merve Bakdur, Everest Dağı’na tırmanırken yükseklik sebebiyle kötüleştikten sonra hastanede uyandı. Gözünü açtığında kendisini Katmandu’ya götüren ambulans helikopter ve hastaneye 7 bin 500 dolar borçlu olduğu söylendi. Bakdur, helikopter parasını ödeyemeyince firma tarafından rehin alındı. Merve, sağlık problemlerinden para tuzağı kuran tur rehberleri ile helikopter firmasının anlaşmalı olduğu bir oyunun içine düştü…
Hem avukat hem de doktora öğrencisi Merve Bakdur senelerdir hayal ettiği Everest Dağı'nda trekking yapma planını gerçekleştirmek üzere bir tur firmasıyla anlaştı. Bakdur tur ücretlerini ödeyerek Nepal'in başkenti Katmandu'ya doğru yola koyuldu. Beraber yürüyeceği uluslararası grupla beraber birinci gece Katmandu'da konaklayan Bakdur, Everest'in eteklerinden yürüyüşe başladı. Hürriyet'in haberine göre dağcı olmayan yürüyüşçülerin ulaşabileceği son nokta olan 'Base Camp' bölgesine vardıklarında Bakdur yükseklik farkından etkilenerek fenalaştı. Grup rehberi hızlıca helikopterli ambulansı aradı. Bakduri Katmandu merkezdeki bir hastanede uyandı. Genç avukatın için kabus günleri bu noktada başladı. Kısa zamanda sağlığına kavuşan Bakdur'a, 1500 dolar hastaneye ve 6 bin dolar Helikopter ambulansa borçlu olduğu söylendi. Türkiye'de bu gezi için sigorta yaptırdığı firmayı arayarak durumu özetleyen Bakdur, "Yaptırdığınız sigorta bu ücretleri kapsamıyor" cevabını aldı.
'AİLEN PARAYI GÖNDERSİN YOKSA BİR DAHA SENİ GÖREMEZLER'
Bakdur, başından geçenleri şu ifadelerle anlattı:
"Hastanedeki odamın kapısında sigorta şirketi yetkilileri bekliyordu. 'Senin hayatını kurtardık paramızı ödemek zorundasın' diyorlardı. Sigorta şirketinden olumsuz yanıt aldıktan sonra böyle bir param olmadığını söylediğimde kabalaşmaya başladılar. 'Seni hastaneden çıkartmayız, bu ülkeden bu parayı ödemeden gidemezsin' gibi sözler söylediler. Bankamdaki son parayla önce faturamın daha da artmaması için hastane faturasını ödedim. Geriye sadece 100 dolarım kaldı. Katmandu'da ilk gece kaldığım otele geri döndüğümde, helikopter yetkilileri tur yetkililerinden buranın yerini öğrenmiş. Burada da otel odamın kapısına dayandılar. Olay fiziki müdahaleye kadar vardı, telefonuma el koydular. Bir süre sonra 'Ailemi arayacağım onlardan para isteyebilirim' diyerek telefonumu geri aldım. 'Ailen parayı göndersin yoksa bir daha seni göremezler' dediler. Ailemi ve bana yardımcı olabilecek kişileri aradım."
Bakdur'un ailesi ve arkadaşları hızla Katmandu'ya en yakın nokta olan Yeni Delhi konsolosluğuna ulaştı.
BORÇ 3 BİN DOLARA İNDİRİLDİ
Yetkililer Katmandu'da Türk hükümetini temsil eden fahri konsolosları devreye soktu. Bakdur'un yanına gelen ve helikopter yetkililerini ikna etmeye çalışan konsoloslar genç kadını kurtarmanın yolunu bulmaya çalıştı. Fahri konsolosun gelmesiyle helikopter yetkilileri Bakdur'un borcunu 3 bin dolara indirdi. Ancak kabus bitmemişti:
'GİDEMEZSİN SENİ BURADAN ÇIKARTMAYACAĞIZ'
"Fahri konsolos bu borcun benim ülkeden çıkmam için bir engel taşımadığını, Türkiye'ye dönünce sigorta şirketinden parayı alarak ödeyeceğimi söylememi önerdi. Bu arada ailem Türk Hava Yolları Asya temsilcisi ile iletişime geçti. Onlar da benim sağ salim Türkiye'ye dönmem için devreye girdiler. Fahri konsolos yanımdan ayrıldığı anda helikopter şirketi yetkilileri yeniden otel odasının kapısına dayandı ve 'Ödemeden gidemezsin seni buradan çıkartmayacağız' diye tehditler savurdu. Türk Hava Yolları dönüş biletimi hızlıca erkene aldı. Sabah fahri konsolos yetkilileri beni alarak havalimanına götürdü. Havalimanında Türk Havayolları yetkilisi beni karşıladı ve uçağa bindiğimden emin olana dek bana eşlik etti."
Bakdur yaşadığı korku dolu günlerin ardından 1 Kasım'da Türkiye'ye ulaştı.
MERVE İLK MAĞDUR DEĞİL
Avukat Merve Bakur bu olayı yaşayan ilk yürüyüşçü değil. 2018 yılında Newyork Times'ta yayınlanan haberde daha önce de Everest'e çıkmak isteyen kişilerin başına bu tip olayların geldiği yazıyor. "Everest'in yamaçlarındaki helikopter kurtarma şirketi yürüyüşçü avlıyor" başlığıyla yayınlanan haber şu şekilde: "Yürüyüşe eşlik eden yerel tur rehberleri normal bir turda günlük 20 dolar kazanıyor. Ancak eğer turdan birileri sağlık sorunu yaşarsa hızlıca helikopter ambulans çağırıyor. Hastane ve ambulanstan komisyon alarak 500 dolara kadar kazanç elde ediyor." Haberde tur görevlilerinin 'ambulans çağırabilmek için' yürüyüşçülerin yemeğine müshil attığı iddiası da var.
"EVEREST'E GİTMEK İSTEYENLER GİTMEDEN ÇOK İYİ ARAŞTIRMA YAPSIN"
Araştırma yaptığında başına gelenlerin aslında hastane ve ambulans helikopterin sigorta şirketlerinden gelir elde etme yöntemi olarak yapıldığını öğrenen Merve Bakur, "Normalden çok hızlı olarak yüksek noktalara çıkartıldık. Bu hızlı irtifa değişiminden dolayı sağlık sorunu yaşama ihtimalimiz yüksekti. Everest'e gitmek isteyen yürüyüşçüler gitmeden çok iyi araştırma yapsın" diye konuştu.
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