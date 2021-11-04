Dünya literatürüne girdi! Türk bilim insanları iki yeni deniz canlısı keşfetti





SİNOP VE TÜRK'ÜN ADINI DUYURDU

Yapılan keşiflerin Türkiye'nin biyoçeşitliliğine katkı sağladığını belirten Dr. Kuş, "Nephtys sinopensis tip lokalitesi Karadeniz olduğu için ismini Sinop'tan alıyor. Birazda burada yaşadığım, eğitimimi burada aldığım için böyle bir isim vermek istedik. Diğer inermonephtys turcica ise Marmara, Ege denizi ve levant denizine dağılımı olan bir tür. Onun ismi de Türk isminden geliyor. Yeni bir tür bulmak bizim çalışmalarımızda olukça değerli bir şey. Bunlardan biri olmak beni de çok mutlu etti. Çalışmalara yine devam edeceğiz. Türkiye'nin biyoçeşitliliğine oldukça katkı yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışma ve keşifler hazırlanan makale ile hayvan taksonomisi alanındaki saygın uluslararası dergilerden Zootaxa'da yayımlandı.