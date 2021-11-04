Metrobüste hareketli anlar! Ortalık bir anda karıştı: Hadi gel kaldır nasıl kaldıracaksın?

"KİMSEYE ZORLA BİR ŞEY SATMIYORUM"



Bedensel engelli bir başka kişi de, "Kardeşim de engelli. Babam emekli. Evim kira. Ben başka ne yapayım? Ben dilenmiyorum ki. Ben peçeteyi uzatıyorum. Alandan da Allah razı olsun, almayandan da. Kimseye zorla bir şey satmıyorum" ifadelerini kullandı. Pamuk şeker satarak bir yandan da dilencilik yaptığı belirlenen başka bir çocuk, ekipler tarafından alındı. Pamuk şekerler de metrobüste bulunan diğer çocuklara ve yakalanan kişilere dağıtıldı.

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