Yaşlı çift sahte savcıya 400 bin TL’lik ziynet eşyasını kaptırdı
Çorum Osmancık’ta kendisini savcı olarak tanıtan bir dolandırıcı, kandırdığı yaşlı çiftin 30 senelik birikimi olan hemen hemen 400 bin liralık ziynet eşyası ile parasını çaldıktan sonra ortadan kayboldu. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, sahte savcıyı paralarla birlikte yakaladı.
Olay, Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı İnal köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre ticari taksi ile köye gelen bir kişi, köyde ikamet eden 79 yaşındaki Emin Cıbır ve 83 yaşındaki Fatma Cıbır çiftinin yaşadığı evi vatandaşlara sorduktan sonra, Emin Cıbır'ı telefonla aradı. Kendisinin savı olduğunu söyleyen dolandırıcı, Cıbır'ın kızı Yeter Cıbır ile telefonla konuşmaya başladı.
Bir soruşturma sebebiyle evlerinin aranacağını belirten şahıs, Cıbır ailesinin evine giderek, para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmelerini söyledi. Dolandırıcıların tuzağına düşen Cıbır çifti, para ve ziynet eşyalarını kendini savcı olarak tanıtan şahsa verdi. Para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra taksiyle köyden ayrılan dolandırıcı, kayıplara karıştı.
KISKIVRAK YAKALANDI
Yakınlarının uyarısıyla dolandırıldığını anlayan Cıbır ailesi, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaşlı çifti dolandıran şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptıkları koordineli çalışma neticesine, Çorum'da da bir kişiyi daha dolandırdığı öğrenilen şahıs, Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonda para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'ALTINI VE PARAYI GETİR JANDARMAYA VER'
Yaşadıkları olayı anlatan Yeter Cıbır, "Evde otururken telefon geldi. Babamın evde olup olmadığını soran şahıs, 'evinizde tabanca, silah var mı' dedi. Yok dedim. 'Altınınız, paranız var mı' diye sorunca biraz var dedim. Daha sonra, 'jandarmalar geliyor, evinizi arayacak. Biz polisiz, jandarmayız, savcıyız' dedi. İnandım. Telefonla konuşurken bir anda bir adam kapıya dikildi. Telefondaki şahıs sorular sormaya devam ediyordu. 'Altını ve parayı getir, jandarmaya ver' dedi. Tutanak gibi bir şey tuttu, imzaladım. Bu tapu gibi, senedin olacak, sakla, onu kimseye gösterme' dedi. Bir de bir adam, bizim ineğimizi almış parasını vermemişti, o durumu da anlatmıştım. 'Tamam, ben jandarma gönderirim, onu da alırım. 15 dakikaya gelin paranızı alın' dedi. Konuşmaya devam ederken, kapı açıldı eniştem geldi. Eniştem kiminle konuştuğumu sordu. Telefondaki kişi, 'eniştene ver telefonu' dedi. Enişteme, 'paranız varmış, aldık. Gel paranızı verelim' dedi. Eniştem de Osmancık'a gitti. 'Telefonu kapatmayın,15 dakikaya enişten gelince ona paranızı vereceğiz' diyor bende seviniyorum, paramızı almışlar diye. Ne bileyim, inandım. Annem, hasta, babam hasta ben hasta, kafamızı karıştırdı" dedi.
"30 SENELİK BİRİKİMLERİYDİ"
Dolandırıcının, ticari taksi ile köye geldiğini ifade eden Cıbır ailesinin kızı Yücel Demir ise, "Ekmek yapıyorduk. Ticari taksi ile gelen biri elinde telefonla konuşa konuşa 'Emin Cıbır'ın evini arıyoruz' diyerek yanımızdan gitti. Babamla kardeşime, 'parayı getir' demişler bunlar da getirmiş. Ben duyunca hemen geldim ne oldu diye sordum. 'Biz çarpıldık, altınları verdik adam gitti' dediler. Yaklaşık 300-400 bin liralık birikimleri vardı. Aldıkları maaşı harcamıyorlardı. 20-30 senelik birikimleriydi" diye konuştu.
"SENDE DOLAR VARMIŞ GETİR BAKALIM"
Birikimini dolandırıcılara kaptıran Emin Cıbır ise, olay anını anlatarak, "Dolandırıcı evden çıktıktan sonra bir anda kayboldu. Telefonla konuşuyordu, ben dinledim. 'Sende dolar varmış getir, bakalım' dedi. Ben de getirdim, baktı. 'Sayamadım burada, aşağıya ineyim ışıkta sayayım' dedi. Çıktı dışarı, bende peşinden çıktım yer delindi, yerin içine girdi, kaybettim adamı" şeklinde konuştu.
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