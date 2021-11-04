Yaşlı çift sahte savcıya 400 bin TL’lik ziynet eşyasını kaptırdı

Olay, Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı İnal köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre ticari taksi ile köye gelen bir kişi, köyde ikamet eden 79 yaşındaki Emin Cıbır ve 83 yaşındaki Fatma Cıbır çiftinin yaşadığı evi vatandaşlara sorduktan sonra, Emin Cıbır'ı telefonla aradı. Kendisinin savı olduğunu söyleyen dolandırıcı, Cıbır'ın kızı Yeter Cıbır ile telefonla konuşmaya başladı.

Bir soruşturma sebebiyle evlerinin aranacağını belirten şahıs, Cıbır ailesinin evine giderek, para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmelerini söyledi. Dolandırıcıların tuzağına düşen Cıbır çifti, para ve ziynet eşyalarını kendini savcı olarak tanıtan şahsa verdi. Para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra taksiyle köyden ayrılan dolandırıcı, kayıplara karıştı.