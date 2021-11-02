Kadın öğretmen öğrencilerine küfür ederek tehditler savurdu! O anlar kamerada
Son dakika haberleri... Ankara'daki Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1,5 yıldır felsefe öğretmenliği yapan Y.T., sınavda kopya çektiğini iddia ettiği öğrencisi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede bambaşka bir boyuta çıktı Felsefe Öğretmeni Y.T, öğrencilerine küfürler savurmakla yetinmeyip üstüne bir de tehdit etti.
Tartışma anı sınıfta bulunan bir başka öğrenci tarafından kaydedilirken, öğretmenin, "Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum. Ama sen benimle uğraşıyorsun." diyerek hakaret içerikli cümleler kurduğu kaydedildi.
ÖĞRENCİLER ŞİKAYETTE BULUNDU
Bu anlar sosyal medyada yayılmaya başlarken, öğrencilerden A.V., D.M.D, A.İ, B.Ç. ve H.H.Y., karakola giderek Y.T. hakkında şikayetçi oldu.
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