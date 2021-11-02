Kadın öğretmen öğrencilerine küfür ederek tehditler savurdu! O anlar kamerada

Tartışma anı sınıfta bulunan bir başka öğrenci tarafından kaydedilirken, öğretmenin, "Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum. Ama sen benimle uğraşıyorsun." diyerek hakaret içerikli cümleler kurduğu kaydedildi.

ÖĞRENCİLER ŞİKAYETTE BULUNDU

Bu anlar sosyal medyada yayılmaya başlarken, öğrencilerden A.V., D.M.D, A.İ, B.Ç. ve H.H.Y., karakola giderek Y.T. hakkında şikayetçi oldu.