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Kadın öğretmen öğrencilerine küfür ederek tehditler savurdu! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 03.11.2021
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Kadın öğretmen öğrencilerine küfür ederek tehditler savurdu! O anlar kamerada

Son dakika haberleri... Ankara'daki Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1,5 yıldır felsefe öğretmenliği yapan Y.T., sınavda kopya çektiğini iddia ettiği öğrencisi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede bambaşka bir boyuta çıktı Felsefe Öğretmeni Y.T, öğrencilerine küfürler savurmakla yetinmeyip üstüne bir de tehdit etti.

Tartışma anı sınıfta bulunan bir başka öğrenci tarafından kaydedilirken, öğretmenin, "Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum. Ama sen benimle uğraşıyorsun." diyerek hakaret içerikli cümleler kurduğu kaydedildi.

Ankara’da kadın öğretmen öğrencilerine küfür ederek tehditler savurdu! ANKARA'DA KADIN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİNE KÜFÜR EDEREK TEHDİTLER SAVURDU!

ÖĞRENCİLER ŞİKAYETTE BULUNDU

Bu anlar sosyal medyada yayılmaya başlarken, öğrencilerden A.V., D.M.D, A.İ, B.Ç. ve H.H.Y., karakola giderek Y.T. hakkında şikayetçi oldu.

ÖĞRENCİLERE 'O.. ÇOCUKLARI' DEDİ

Ders esnasında sürekli küfrettiği iddia edilen öğretmenin, videoda da öğrencilerine "Hırsız, o... çocukları." dediği duyuldu.

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