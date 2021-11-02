Son dakika: Verileri açıkladı! Kovid-19 nedenli ölümlerin yüzde 95’ini aşısız veya eksik aşılı vakalar

VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan aşı seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, "Bilindiği üzere tüm dünyada olduğu ülkemizde de pandemi ile mücadele, hala gündemin ilk sıralarındaki yerini korumaktadır. Dolayısıyla ilimizde de pandemi artış hızında bir düşüş devam etse de İl Sağlık Müdürlüğü olarak salgını önlemeye yönelik tedbirlerimizi gevşetmedik ve tüm çalışanlarımız ile mücadeleye devam ediyoruz. Artık pandemi mücadelesinde aşının maske, mesafe ve temizliğin yanında en önemli koruyucu unsur olduğunu hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Şu anda ilimizdeki en az iki doz aşı yapmış 18 yaş üzeri aşılanma oranı yüzde 65.1 seviyesi ile düşük bir hızda devam etmektedir. Oysa aşı uygulamasının başında riskli bölgede bulunan ilimizi aşının koruyuculuğuna inanan vatandaşlarımızın gayreti ile kısa bir sürede kırmızı renkten daha düşük risk seviyesi olan sarı renge taşımayı başardık. Bu gayret için tüm vatandaşlarımıza buradan bir kez daha teşekkür ederim.