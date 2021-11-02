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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2021
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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı

İzmir'de 10 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken 11'i adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler de jandarmadan serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15-28 Ekim arasında Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Kınık, Menemen, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 854 uyuşturucu hap, 26 gram metamfetamin, 16,5 gram esrar, 53 gram eroin, 40 gram afyon sakızı, 871 kök Hint keneviri, 3 tabanca, av tüfeği, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 105 bin lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüpheliden 12'si tutuklanırken 11'i adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler de jandarmadan serbest bırakıldı.

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