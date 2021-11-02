İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı
İzmir'de 10 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken 11'i adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler de jandarmadan serbest bırakıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 854 uyuşturucu hap, 26 gram metamfetamin, 16,5 gram esrar, 53 gram eroin, 40 gram afyon sakızı, 871 kök Hint keneviri, 3 tabanca, av tüfeği, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 105 bin lira ele geçirildi.
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