İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15-28 Ekim arasında Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Kınık, Menemen, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.