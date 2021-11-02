Şiddetli dolu fırtınası! Her yer beyaza büründü
DÜNYA İHA
Son dakika dünya haberleri... Bolivya'nın Tarija kentinde etkili olan şiddetli dolu fırtınasında sele kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, büyük maddi hasar meydana geldi.
Bolivya'nın güneyindeki Tarija kentinde hafta sonu etkili olan şiddetli dolu fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Sokak ve caddeler fırtına nedeniyle beyaza bürünürken, bazı bölgelerde yaklaşık 1 buçuk metre dolu birikintisi oluştu.
Şiddetli selin meydana geldiği kentin birçok bölgesinde ev ve iş yerlerinde büyük maddi hasar meydana geldi.
Sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, evlerin çatıları uçtu.
Elektrik kesintilerinin de yaşandığı kentte mahsur kalanlar polis tarafından kurtarıldı. Kentteki tarım arazilerinin de dolu fırtınasında zarar gördüğü öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haydarcan Kılıçdoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Haydarcan Kılıçdoğan olayı nedir?
- atv yayın akışı 2 Kasım 2021 | atv'de bugün neler var? atv'de bu akşam hangi dizi ve filmler var?
- İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB genç üniversiteli burs sonuçları nereden öğrenilir?
- 10 Kasım’da okullar açık mı kapalı mı? 10 Kasım okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi?
- Ünlü oyunun fişi çekildi! Fortnite erişime kapatılıyor! Epic Games’ten açıklama geldi!
- Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi BJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- MEB duyurdu! AÖL sınav tarihleri ne zaman? 2021-2022 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
- Başvuru şartı yok! Her ay en az 361 TL ödeme cepte! 2022’de çalışan bekar, evli, çocuklu herkes alabilecek!
- Kasım ayı sıfır araba fiyatları: Aradaki makas açıldı fiyat listesi güncellendi! Citroen, Dacia, Opel, Peugeot...
- Yüzde 100 artışla iki katına çıkacak! İlkbaharda hesaplara yatacak! Başvuranlara para yağacak!
- Kasım ayı kira artış oranı! 2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç? Kasım kira zammı hesaplama!
- Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! 2021 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları...