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Şiddetli dolu fırtınası! Her yer beyaza büründü

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
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Şiddetli dolu fırtınası! Her yer beyaza büründü

Son dakika dünya haberleri... Bolivya'nın Tarija kentinde etkili olan şiddetli dolu fırtınasında sele kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, büyük maddi hasar meydana geldi.

Bolivya'nın güneyindeki Tarija kentinde hafta sonu etkili olan şiddetli dolu fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Sokak ve caddeler fırtına nedeniyle beyaza bürünürken, bazı bölgelerde yaklaşık 1 buçuk metre dolu birikintisi oluştu.

Şiddetli dolu fırtınası! Her yer beyaza büründü

Şiddetli selin meydana geldiği kentin birçok bölgesinde ev ve iş yerlerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, evlerin çatıları uçtu.

Şiddetli dolu fırtınası! Her yer beyaza büründü

Elektrik kesintilerinin de yaşandığı kentte mahsur kalanlar polis tarafından kurtarıldı. Kentteki tarım arazilerinin de dolu fırtınasında zarar gördüğü öğrenildi.

Şiddetli dolu fırtınası! Her yer beyaza büründü

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