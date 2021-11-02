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Son dakika: Ankara'da eski eşini öldüren cani tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2021
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Son dakika: Ankara’da eski eşini öldüren cani tutuklandı

Son dakika haberleri... Dün Ankara Yenimahalle'de eski eşini öldüren Ömer D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dilhan Dumanoğlu Eski eşi Meltem Layıker'i, dün silahla vurup, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Ömer D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi Şehit Hasan Açıkbaş Caddesi'ndeki bir evde dün aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri, girdikleri evde 44 yaşındaki Meltem Layıker'i mutfakta yüzüstü yatarken bulmuştu.

Sırtından bıçaklanan ve silahla vurulan Layıker'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. Layıker'in kızı B.F.D. polise verdiği ifadesinde, annesi ile babası Ö.D'nin boşandığını anlatmıştı.

B.F.D, barışmak için eve gelen babasının, tartıştığı annesini öldürdüğünü ifade etmişti.

Eski eşi Meltem Layıker'i, dün silahla vurup, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Ömer D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

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