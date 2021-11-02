İstanbul’da yol kenarına bırakılmış bebek bulundu

"İÇİNDE BEBEK VARDI KANLAR VARDI"



Bebeği yol kenarına bırakan kadını gördüğünü söyleyen Emre İsmail, "29 Ekim sabahıydı. Buradan geçiyordum ben. Kadın buraya çantayı bıraktı. İçinde bebek vardı, kanlar vardı zaten. Buraya bıraktı sonra yukarı doğru gitmeye başladı. Sarhoş bir tipi vardı zaten. Bebek çantanın içindeydi ama çok gözükmüyordu. Ben de yakınlaşınca fark ettim. Ambulans geldi sonra. Yeni doğduğu belliydi, ağlıyordu. Götürdüler sonra" dedi.

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