İstanbul’da yol kenarına bırakılmış bebek bulundu
İstanbul’un Kartal ilçesinde iş yerine giden iki inşaat işçisi, yol kenarına bırakılmış bir çanta içerisinde yeni doğmuş bebek buldu. Ölüme terk edilen kız bebek, hastanede tedaviye alındı. İşçilerin yeni doğan bebeği bulduğu anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, İstanbul'un Kartal ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahında yaşandı. Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde şantiyeye gitmek için yolda yürüyen iki inşaat işçisi duvarın dibinde çanta buldu.
Üzerinde örtü bulunan çantayı açan işçiler, çantada yeni doğmuş bir bebek olduğunu gördü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saatler önce doğduğu belirlenen bebek ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne getirildi.
Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçilerin bebeği bulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
"İÇİNDE BEBEK VARDI KANLAR VARDI"
Bebeği yol kenarına bırakan kadını gördüğünü söyleyen Emre İsmail, "29 Ekim sabahıydı. Buradan geçiyordum ben. Kadın buraya çantayı bıraktı. İçinde bebek vardı, kanlar vardı zaten. Buraya bıraktı sonra yukarı doğru gitmeye başladı. Sarhoş bir tipi vardı zaten. Bebek çantanın içindeydi ama çok gözükmüyordu. Ben de yakınlaşınca fark ettim. Ambulans geldi sonra. Yeni doğduğu belliydi, ağlıyordu. Götürdüler sonra" dedi.
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