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Ankara'da ikinci Kadir Şeker vakası! Haydarcan Kılıçdoğan iki genç kızı korumak isterken canından oldu

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
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Ankara’da ikinci Kadir Şeker vakası! Haydarcan Kılıçdoğan iki genç kızı korumak isterken canından oldu

Ankara'da bir grup alışveriş merkezi önünde 2 genç kıza sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Bunun üzerine genç kızlar oradan geçmekte olan Haydarcan Kılıçdoğan’dan yardım istedi. Olaya müdahil olan Kılıçdoğan kızları korumaya çalışırken grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastahanede hayatını kaybetti.

Ankara'da yaşanan hadise Konya'da gerçekleşen Kadir Şeker olayı akıllara getirdi. Konya'da parkta Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran hayatını kaybetmiş Şeker ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ankara Yenimahalle İlçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde, iddiaya göre bir grubun sözlü ve fiziksel tacizine uğrayan 2 genç kız olay yerinden geçmekte olan Haydarcan Kılıçdoğan'dan (28) yardım istedi. Grubu uyaran Kılıçdoğan ile grup içeresinde bulunan Y.S ve M.T arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine zanlılar Kılıçdoğan'ı bıçakla ağır şekilde yaraladı.

Olay yerinden kaçan zanlılar Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçilerce kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı

HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastahanesine sevk edilen Kılıçdoğan tedavi gördüğü hastahanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işelmlerinin ardından sevk edildikleri mahkece tutuklandı.

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