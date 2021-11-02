Ankara’da ikinci Kadir Şeker vakası! Haydarcan Kılıçdoğan iki genç kızı korumak isterken canından oldu

Ankara Yenimahalle İlçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde, iddiaya göre bir grubun sözlü ve fiziksel tacizine uğrayan 2 genç kız olay yerinden geçmekte olan Haydarcan Kılıçdoğan'dan (28) yardım istedi. Grubu uyaran Kılıçdoğan ile grup içeresinde bulunan Y.S ve M.T arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine zanlılar Kılıçdoğan'ı bıçakla ağır şekilde yaraladı.