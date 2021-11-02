Beşiktaş’ta lüks mağazada gasp girişimi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş, Kuruçeşme'de bulunan lüks marka çantaların satıldığı mağazada sözde çiçek getirmiş gibi yaparak gelen 4 kişi, içerde bulunan çalışan K.Ü.'nün ağzını kapatarak içerde bulunan fiyatları 5 bin lira ile 38 bin 500 bin lira arasında değişen çantaları almaya çalışmışlardı.