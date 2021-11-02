İstanbul’da trafikle artan tehlike! Bu ilçe ve semtlere dikkat

İstanbul'da hava kirliliğinin yoğun olduğu yerler ise Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Bağcılar ve rüzgara açık olmayan yerlerden biri olan Sultangazi gibi yerlerde hava kirliliğinin arttığını görebiliyoruz. Ancak rüzgara açık olan yerlerde hava kirliliği seviyeleri çok düşük oluyor. İstanbul'da hava kirliliğinin düşük olduğu yerler arasında Kadıköy ve Üsküdar diyebiliriz"