Yılın kelimesi seçildi

Buna göre, İngilizce kısaltması "vax" olan "aşı" kelimesinin kullanımı geçen yıla göre 72 kattan fazla arttı.

Kelimenin artık "tamamen aşılanmış" ve "aşı kartları" da dahil olmak üzere daha geniş bir bağlam yelpazesinde kullanıldığı belirtildi.