Yılın kelimesi seçildi
YAŞAM A Haber
Oxford İngilizce Sözlüğü, geleneksel olarak "yılın kelimesini" seçiyor. Sözlük yazarları, 2021'de "aşı" kelimesinin kullanımının 72 kattan fazla arttığını tespit etti. Bunun üzerine yılın kelimesi "aşı" seçildi.
Oxford İngilizce Sözlüğü, her sene geleneksel olarak yılın kelimesini açıklıyor.
Sözlük yazarlarının araştırmalarına göre, tartışmasız bir şekilde bu yıla damga vuran tek bir kelime var. O da; aşı.
Buna göre, İngilizce kısaltması "vax" olan "aşı" kelimesinin kullanımı geçen yıla göre 72 kattan fazla arttı.
Kelimenin artık "tamamen aşılanmış" ve "aşı kartları" da dahil olmak üzere daha geniş bir bağlam yelpazesinde kullanıldığı belirtildi.
Oxford İngilizce Sözlüğüne göre, pandemi kelimesinin kullanımı da bu yıl yüzde 57 binden fazla arttı.
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