Fehtiye’den tepki çeken görüntü! Su samuru tüfekle öldürüldü

AVLAMANIN CEZASI 7 BİN 500 TL



Dr. İlemin, koruma altında olan su samurlarını avlamanın cezasının 7 bin 500 lira olduğunu ifade ederek, "Su samurları zaman zaman balıkçılar tarafından balık yediği için hoş karşılanmayan memeli türü. Ekosistem içinde önemli bir canlı. Dengenin korunması ve balık popülasyonlarının uzun vadede daha güçlü olması için gerekli bir tür. Bölgede su samurları başta olmak üzere, sulak alanlar ve denizlerdeki nadir türlerin korunması, zarar verenlerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ile DKMP Genel Müdürlüğü ortaklığında çalışmalara başladık" diye konuştu.



"DENİZDE SUYA DÜŞMÜŞ OLAN DÜŞMANA BİLE ATEŞ EDİLMEZ"



Su samurunu tüfekle ateş ederek öldürene 'Sen nasıl bir varlıksın ki bunu yapıyorsun' diyerek tepki gösteren İlemin, "Denizlerimiz ve sulak alanlarımızın sürdürülebilir kullanımı çok önemli. İçinde bulunduğumuz iklim ve biyolojik çeşitlilik krizi bu hızla devam ederse çok yakın gelecekte denizlerde tüketebileceğimiz balık kalmayacak. Son olarak Fethiye halkına sesleniyorum. Su samurları bölgemiz için bir zenginlik. Bunlara zarar verenleri tespit ettiğinizde en kısa sürede ihbar edin. Denizde suya düşmüş olan düşmana bile ateş edilmez. Sen nasıl bir varlıksın ki bunu yapıyorsun ?" dedi.

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