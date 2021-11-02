Fehtiye’den tepki çeken görüntü! Su samuru tüfekle öldürüldü
Muğla Fethiye’de, dünyada nesli tükenmeye yaklaşan türler arasında bulunan ve koruma altına alınan su samuru, boynundan tüfekle ateş edilerek öldürülmüş vaziyette görüldü.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, "Denizde suya düşmüş olan düşmana bile ateş edilmez. Sen nasıl bir varlıksın ki bunu yapıyorsun" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, deniz kenarında hareketsiz halde duran su samuru olduğunu gördü. İhbarla bölgeye gelen Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekipleri, hayvanın öldüğünü tespit etti. Ekipler, dünyada nesli tükenen türler arasında gösterilen ve koruma altındaki su samurunun ölüm sebebini tespit etmek için kolları sıvadı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin'e teslim edilen hayvanın boynundan tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.
SU SAMURLARI GÖSTERGE TÜRDÜR
Dr. İlemin, hayvana suyun içerisinde 1 metre mesafeden ateş edildiğini belirterek, "Boynunun solundan vurulmuş. İncelemelerde ölümcül yaranın saçmalar sonucu açıldığını gördük. Olayın Fethiye körfezi içinde muhtemelen gece tekne ile balık avlayan şahıs tarafından gerçekleştiğini değerlendiriyorum. Su samurları sulak alanlar için gösterge türdür. Bulunduğu alanın kirlenmemiş veya az kirlenmiş bir sulak alan olduğunu gösterir. Geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz araştırmalarda Fethiye Akgöl'de yaklaşık 15 bireylik popülasyon tespit etmiştik. Akgöl'ün korunan sulak alan ilan edilmesi için DKMP ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yine Fethiye içindeki doğal kanallar ve deniz kıyısında su samurlarının varlığını biliyoruz. Su samurları doğada balık, yengeç gibi sucul canlılar ile besleniyorlar" dedi.
AVLAMANIN CEZASI 7 BİN 500 TL
Dr. İlemin, koruma altında olan su samurlarını avlamanın cezasının 7 bin 500 lira olduğunu ifade ederek, "Su samurları zaman zaman balıkçılar tarafından balık yediği için hoş karşılanmayan memeli türü. Ekosistem içinde önemli bir canlı. Dengenin korunması ve balık popülasyonlarının uzun vadede daha güçlü olması için gerekli bir tür. Bölgede su samurları başta olmak üzere, sulak alanlar ve denizlerdeki nadir türlerin korunması, zarar verenlerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ile DKMP Genel Müdürlüğü ortaklığında çalışmalara başladık" diye konuştu.
"DENİZDE SUYA DÜŞMÜŞ OLAN DÜŞMANA BİLE ATEŞ EDİLMEZ"
Su samurunu tüfekle ateş ederek öldürene 'Sen nasıl bir varlıksın ki bunu yapıyorsun' diyerek tepki gösteren İlemin, "Denizlerimiz ve sulak alanlarımızın sürdürülebilir kullanımı çok önemli. İçinde bulunduğumuz iklim ve biyolojik çeşitlilik krizi bu hızla devam ederse çok yakın gelecekte denizlerde tüketebileceğimiz balık kalmayacak. Son olarak Fethiye halkına sesleniyorum. Su samurları bölgemiz için bir zenginlik. Bunlara zarar verenleri tespit ettiğinizde en kısa sürede ihbar edin. Denizde suya düşmüş olan düşmana bile ateş edilmez. Sen nasıl bir varlıksın ki bunu yapıyorsun ?" dedi.
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