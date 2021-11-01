Kırşehir’de vahşet! ‘Gel aşkım’ diye çağırıp canice katletti

"AŞKIM GEL"

Olay günü karısını telefonla arayarak ilçeye çağırdığını ifade eden zablı, "Eşim Kırşehir'de çocuklarımın yanındaydı. 'Aşkım, orada işin gücün yoksa bu hafta da buraya gelebilirsen gel, evi temizleyelim, bir de sıcak yemek yiyelim. Çoktan beri sıcak yemek yemiyorum.' dedim. Bu lafım üzerine eşim çıkmış gelmiş, sağ olsun. Allah razı olsun geldiği için." dedi.

TELEFONDAN ŞÜPHELENDİ

Yakındaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yemek hazırladıklarını anlatan Z.K, çay içtikleri sırada eşinin telefonunu kadın ismiyle kayıtlı bir kişinin birkaç defa aradığını, açmadığını görünce şüpheye kapıldığını savundu.

"GÜVENCİM YIKILDI"

Sanık Z.K, arayanın kim olduğunu ısrarla sormasına rağmen cevap alamadığını ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Arka arkaya çağrı geliyordu. Eşim, 'Bayan arkadaşım.' dedi. Gerçekten de bayan ismiyle kayıtlıydı arayan. İki kere çağrıyı reddetti. 'Bir şey mi var?' dedim. Kendisi de heyecanlandı, eli ayağı titredi. O anda 'Benden sakladığın bir şey mi var, o kim?' dedim. Yemin etti, bayan arkadaşım diye. 'Bayansa neden açmıyorsun, belki sana ihtiyacı düşmüştür, sıkıntısı vardır.' dedim. 'Canım isterse açarım, istemezse açmam.' dedi. O anda kendisine olan güvencim yıkıldı. Tartışmaya başladık."

Tartışma sırasında eşinin kendisine işi dolayısıyla hakaret ettiğini ileri süren Z.K, elini yüzünü yıkamak için mutfağa gittiğini ve bir olay olmaması için kendisini dışarı atmayı düşündüğünü iddia etti.