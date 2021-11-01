Kırşehir'de vahşet! ‘Gel aşkım’ diye çağırıp canice katletti
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde karısını bıçakla katleden tutuklu zanlının yargılanmasına başlandı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "eşi canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan yargılanan zanlı Z.K, müşteki B.K. ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
"AŞKIM GEL"
Olay günü karısını telefonla arayarak ilçeye çağırdığını ifade eden zablı, "Eşim Kırşehir'de çocuklarımın yanındaydı. 'Aşkım, orada işin gücün yoksa bu hafta da buraya gelebilirsen gel, evi temizleyelim, bir de sıcak yemek yiyelim. Çoktan beri sıcak yemek yemiyorum.' dedim. Bu lafım üzerine eşim çıkmış gelmiş, sağ olsun. Allah razı olsun geldiği için." dedi.
TELEFONDAN ŞÜPHELENDİ
Yakındaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yemek hazırladıklarını anlatan Z.K, çay içtikleri sırada eşinin telefonunu kadın ismiyle kayıtlı bir kişinin birkaç defa aradığını, açmadığını görünce şüpheye kapıldığını savundu.
"GÜVENCİM YIKILDI"
Sanık Z.K, arayanın kim olduğunu ısrarla sormasına rağmen cevap alamadığını ileri sürerek, şöyle devam etti:
"Arka arkaya çağrı geliyordu. Eşim, 'Bayan arkadaşım.' dedi. Gerçekten de bayan ismiyle kayıtlıydı arayan. İki kere çağrıyı reddetti. 'Bir şey mi var?' dedim. Kendisi de heyecanlandı, eli ayağı titredi. O anda 'Benden sakladığın bir şey mi var, o kim?' dedim. Yemin etti, bayan arkadaşım diye. 'Bayansa neden açmıyorsun, belki sana ihtiyacı düşmüştür, sıkıntısı vardır.' dedim. 'Canım isterse açarım, istemezse açmam.' dedi. O anda kendisine olan güvencim yıkıldı. Tartışmaya başladık."
Tartışma sırasında eşinin kendisine işi dolayısıyla hakaret ettiğini ileri süren Z.K, elini yüzünü yıkamak için mutfağa gittiğini ve bir olay olmaması için kendisini dışarı atmayı düşündüğünü iddia etti.
"YALANLARI ÇOK ZORUMA GİTTİ"
Sanık Z.K, "Mutfakta bıçağı gördüm. Kapar kapmaz yanına varmışım. Sinirimden, öfkemden kendime hakim olamadım. Yalanları çok zoruma gitti." diye konuştu.
Mahkeme başkanının, "Olaydan birkaç gün önce kızınla ne konuştun?" diye sorması üzerine sanık, "Olaydan 2-3 gün önce kızım aradı. 'Baba, annem telefonda bir erkekle görüşüyor.' dedi. Ben de 'Kızım boş ver, bu konuyu sonra konuşalım.' dedim." şeklinde cevap verdi.
Mahkeme, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.
Akpınar ilçesinde 6 Şubat'ta evinde tartıştığı eşi İ.K'yi bıçakla öldüren Z.K. polise teslim olmuş, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
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