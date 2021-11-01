Dolandırıcıların yeni oyunları pes dedirtti! Onlarca kişiyi ağlarına düşürdüler
Ankara’da dolandırıcılar buldukları yöntem pes dedirtti. 14 kişilik suç şebekesi kendilerini kamuda üst düzey yönetici olarak tanıtarak ve hazırladıkları kamu kurum ve kuruluşlara ait sahte belge ve atama listesiyle 10 bin ile 150 bin Türk lirası karşılığında işe alacaklarını söyledi. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar olayı adeta saadet zincirine çevirerek yanında getirdiği her bir kişi için indirim alacağını aktardı. Bu şekilde 180 kişinin mağdur edildiği ortaya çıktı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla suç şebekesine darbe vurulurken 14 kişi de gözaltına aldı.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarına aldıkları para karşılığında işe yerleştireceklerini söyleyen 14 kişilik suç şebekesini tespit etti. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şebekenin iş bulma vaadiyle insanları nasıl dolandırıldığının tek tek belirledi. Nefes kesen operasyonun perde arkasına ulaşıldı.
Suç şebekesi, ağına düşürdüğü kişilerden 10 bin ile 150 bin Türk lirası para karşılığında kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlatacaklarını aktardı. Şebeke, görüştükleri kişilerin güvenini sağlamak içinde önceden hazırladıkları kamu kurum ve kuruluşlara ait sahte belge ve atama listesini gösterirken kendilerinin de kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yönetici olduklarını ve kararı kendilerinin vereceğini söyledi.
GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇEMEDİNİZ
Suç şebekesi olayı adeta saadet zincirine çevirerek para yatıran kişilere yanında biri daha getirmesi durumunda kendisinin indirim kazanacağını aktardı. Bu şekilde bir aileden 5-6 kişi daha iş bulma umuduyla para aktardı. Suç şebekesi bu yöntemle 180 kişiyi mağdur ederken milyonluk vurgun gerçekleştirdi. Parayı yatırmasına rağmen sonuç alamayan mağdurlar dolandırıcıların kapısını tekrar çaldı. Şebeke, hazırlamış olduğu sahte güvenlik soruşturma belgesini göstererek "soruşturmadan geçemediniz" diyerek geri gönderdi.
ŞİKAYETÇİ OLURSA İŞİN OLMAZ
Dolandırıcılar anlaştıkları kişilere "Yanınızda getirdiğiniz kişilerin iş başvurusu olumsuz olması durumunda emniyete şikayette bulunurlarsa kendi başvurusunun da iptal edileceğini" aktardı. İş başvurusu riske atmak istemeyen mağdurlar iş umuduyla seslerini çıkarmadı. Bu nedenle 5 yıldır haber bekleyen kişilerin olduğu tespit edildi.
DOALANDIRICILARA DARBE
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Ankara merkezli Mersin, Kayseri ve Adana'da operasyon düzenlendi. Baskında ev ve işyerlerinde çok sayıda sahte belge ele geçirilirken 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden M.D., M.Ç., M.Ö. ve H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.B. ve A.Y.S. ise ev hapsi verildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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