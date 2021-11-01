Dolandırıcıların yeni oyunları pes dedirtti! Onlarca kişiyi ağlarına düşürdüler

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇEMEDİNİZ

Suç şebekesi olayı adeta saadet zincirine çevirerek para yatıran kişilere yanında biri daha getirmesi durumunda kendisinin indirim kazanacağını aktardı. Bu şekilde bir aileden 5-6 kişi daha iş bulma umuduyla para aktardı. Suç şebekesi bu yöntemle 180 kişiyi mağdur ederken milyonluk vurgun gerçekleştirdi. Parayı yatırmasına rağmen sonuç alamayan mağdurlar dolandırıcıların kapısını tekrar çaldı. Şebeke, hazırlamış olduğu sahte güvenlik soruşturma belgesini göstererek "soruşturmadan geçemediniz" diyerek geri gönderdi.

ŞİKAYETÇİ OLURSA İŞİN OLMAZ

Dolandırıcılar anlaştıkları kişilere "Yanınızda getirdiğiniz kişilerin iş başvurusu olumsuz olması durumunda emniyete şikayette bulunurlarsa kendi başvurusunun da iptal edileceğini" aktardı. İş başvurusu riske atmak istemeyen mağdurlar iş umuduyla seslerini çıkarmadı. Bu nedenle 5 yıldır haber bekleyen kişilerin olduğu tespit edildi.