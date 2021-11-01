Kuzey Marmara Otoyolu’nda intihar gibi kaza! 300 kilometre hızla giderken bariyerlere çarptı

Öte yandan yaşamını yitiren 28 yaşındaki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerası kaza anını saniye saniye kaydetti. Motosiklet sürücüsü Vedat A.'nın zaman zaman motosikleti ile 300 kilometre hıza ulaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

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