Kocasına sevgili ayarlamaya çalışan kadının kirli planı ortaya çıktı! Şoke eden boşanma davası
Mersin'de 41 yaşındaki Osman A., kendisine sevgili ayarlamaya çalışan eşinin patronu ile aşk yaşadığını öğrenince boşanma davası açtı. 2 çocuk annesi Sultan A.'nın daha sonra kürtaj yaptırdığı da ortaya çıkınca Osman A., 'O çocuğun da benden olduğu belli değil' dedi. İşte akıllara durgunluk veren boşanma davasının detayları...
İKİ ÇOCUKLARI VARDI
Mersin'de yaşayan Osman A. (41) ile Sultan A. (33) 13 yıl önce evlendi. Çiftin biri 11, diğeri 8 yaşında iki çocuğu dünyaya geldi. Osman A., bir sigara fabrikasında çalışırken Sultan A. ise bir yıl kadar önce bir emlakçının yanında çalışmaya başladı.
KOCASININ ADINA KREDİ ÇEKİP EMLAKÇI SEVGİLİSİNE VERMİŞ!
İddiaya göre, Osman A. geçen ağustos ayında, hesabının olduğu bankadan arandı. Banka görevlisi Osman A.'ya "Osman Bey, bir hafta içinde 4 ayrı Kredi çekmişsiniz. Her bir kredi için de ayrı sigorta yapılmış. Bilginiz var mı?" diye sordu. Şaşıran Osman A., söz konusu krediyi kendisinin çekmediğini söyledi.
BANKA "SULTAN A'NIN HESABINA AKTARILMIŞ" DEMESİNE RAĞMEN İNKAR ETTİ
Banka görevlisi, "Çekilen kredi, Sultan A.'nın hesabına aktarılmış" bilgisini de verdi. Osman A. aldığı bilgi üzerinde daha da şaşırdı. Osman A. hemen eşi Sultan A.'yı aradı. Sultan A., ilk önce bilgisi olmadığını söyledi. Ancak bir süre sonra, ailenin akrabası B.D.'ye gerçeği anlattı. B.D., Sultan A.'nın söz konusu parayı 6-7 aydır ilişki yaşadığı emlakçı patronu Onur Y.'ye gönderdiğini söyledi. Sultan A., kredi çekim işlemi esnasında gelen SMS'leri de sildiğini kabul etti.
GÖĞSÜNDEKİ TELEFONA GELEN MESAJLAR PATRONLA İLİŞKİYİ ORTAYA ÇIKARDI
Mersin 4. Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davasına yol açan olay ise 22 Ekim gecesi yaşandı. Osman A. Emniyet ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "O hafta gece vardiyasında çalışıyordum. Saat 02.30'da eve geldim. Dış kapıyı, eşim ve çocuklarım uyanmasın diye, kendi anahtarımla açtım. Salona girdiğimde eşimin koltukta uyuya kaldığını gördüm. Cep telefonu da kucağına düşmüştü.
PATRONUNDAN GELEN BİNLERCE WHATSAPP MESAJINI GÖRÜNCE...
O an eşime sürekli mesaj geliyordu. Ben de ne olduğunu anlamak için telefonu elime aldım. WhatsApp mesajlarının, Onur Y.'den geldiğini gördüm. Bu kişinin, eşimin patronu olup olmadığından emin olmak için profile baktım ve fotoğrafını gördüm. Okuduğum mesajlarda 'Aşkım, sevgilim, seni dükkâna bekliyorum. Seni özledim' gibi mesajlar gördüm. Geriye dönük baktığımda binlerce mesajın olduğunu gördüm. Mesajlara eşimin de aynı şekilde karşılık verdiğini okudum."
UYANIP TELEFONU ALMAYA ÇALIŞTI
Osman A., okuduğu mesajlar üzerine öfkeyle eşini uyandırdı. Uyanan Sultan A., ilk olarak eşinin elindeki telefonu almaya çalıştı. İkili arasında boğuşma yaşandı. Cep telefonunu eşinin elinden alan Sultan A., mesajları silmeye çalıştı. İkilinin kavgası üzerine önce çocukları daha sonra komşuları uyandı. Artan sesler üzerine polise Haber verilmesi üzerine çift o gece sabaha doğru karakola götürüldü.
Konuyla ilgili görüşmek üzere habercilerin aradığı Sultan A. ise "Haber yapılmasını istemiyorum" diyerek görüşmeyi sonlandırdı.
DAVACI KOCADAN FLAŞ İDDİA "EŞİM BANA ESKORT AYARLADI"
Tam kusurlu olduğu iddia edilen Sultan A.'ya karşı 1 milyon TL maddi, 1 milyon TL manevi tazminat istemi ile açılan davada ilginç bir iddia da yer alıyor. Osman A., dilekçesinde "Eşimin beni neden kendisinden uzaklaştırmak istediğini o mesajları gördükten sonra anladım. Bir gün eşim bana 'Seni istemiyorum. Seni sevmiyorum. İstersen başka kadınlarla olabilirsin. Dışarıda istediğini yapabilirsin' diyerek 'Azra' takma adı kullanan bir kadının numarasını verdi" iddiasında bulundu. Osman A., eşinin geçen yıl kürtajla çocuk aldırdığını da belirterek "Bu çocuğun da bana ait olduğu şüpheli" dedi.
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