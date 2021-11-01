17 yaşındaki gencin tam 129 sabıka kaydı var!

Edinilen bilgiye göre, Bayındır ilçesinde aynı gün içerisinde üç ayrı aracın çalındığına ilişkin gelen ihbarların ardından ilçe emniyet müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda zanlının 129 suç kaydı bulunan E.D. (17) olduğu tespit edildi.

HEP AYNI YÖNTEM

Camını kırdığı park halindeki aracın içerisine girip çalıştıran ve bir süre sonra bir başka aracı da aynı yönteme çaldığı belirlenen E.D.'nin 35 ZDU 20 plakalı aracı da çaldığı tespit edilmesi üzerine ekipler plakayı takibe aldı. Yağcı Kavak Küme Evleri yakınında durdurulan araçta suçüstü yakalanan E.D., ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., tutuklanırken, araçların ise sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.