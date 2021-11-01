“Bağlılık Hasan” filmi Türkiye’nin Oscar adayı oldu

Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı "Bağlılık Hasan" filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan seçici kurulda, "Yabancı Dilde En İyi Film Dalı"nda 94'üncü Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak Türkiye'yi temsil etmesi kararlaştırıldı.

"BAĞLILIK HASAN" FİLMİ HAKKINDA

Film, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan'ın hikayesini anlatıyor.

Hasan ile eşi Filiz'i tanıdıkça, yıllar boyu verdikleri zorlu hayat mücadeleleri içinde sadece kendi hedeflerine uygun hareket ettiklerini, davranışlarının başka insanlar üzerindeki etkilerini pek düşünmedikleri görülüyor. Yıllardır bekledikleri güzel haberi alıp Hac için Mekke'ye gitmeye hazırlandıkları günlerde, Hasan geçmişiyle hesaplaşıp içten içe bir vicdan muhasebesi yaşamaya başlıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiğini "Bağlılık Hasan" filminin dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde gerçekleşti.

Sinehane ve Kaplan Film ortak yapımı olan "Bağlılık Hasan" filmin başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer aldı.

9. Boğaziçi Film Festivali'nde Sinehane ve Kaplan Film ortak yapımı olan "Bağlılık Hasan" 3 dalda ödül aldı…

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen "9. Boğaziçi Film Festivali", Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.

Ödül töreninde "Bağlılık Hasan" filmi "Yılın En iyi Filmi", "En iyi Senaryo" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü"nü alarak 3 dalda ödüle layık görüldü.



