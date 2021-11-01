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Kasım ayı ile ilgili sözler mesajlar! Birbirinden güzel 2021 Kasım sözleri ve mesajları yazılı resimli!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021
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Kasım ayı ile ilgili sözler mesajlar! Birbirinden güzel 2021 Kasım sözleri ve mesajları yazılı resimli!

Kasım ayı ile ilgili sözler mesajlar! Kasım ayı sözleri arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Birbirinden güzel Kasım sözleri mesajlarına haberimizden ulaşabilir ve bu mesajları sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. WhatsApp veya diğer iletişim kanalları üzerinden de bu mesajları kolaylıkla gönderebilirsiniz. İşte; 2021 yılında Kasım ayı ile ilgili sözler ve mesajlar!

Kasım ayı ile ilgili sözler mesajlar! Kasım ayı sözleri gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Yazılı resimli birbirinden güzel Kasım sözlerini telefonunuza indirebilir ve paylaşabilirsiniz. Kasım ayı genellikle aşk ve umut ayı olarak nitelendirilir. Romantik duyguların öne çıktığı bir ay olarak bilinir. İşte; 2021 Kasım ayı ile ilgili sözler mesajlar…

KASIM AYI İLE İLGİLİ SÖZLER MESAJLAR!

Hava soğudu, Kasım'ın son günleri. Kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuşluğum. Edip Cansever

Kasımda aşk başkadır.

Kasım'da sevginin en saf halini yaşar sevgililer.

Aylardan Kasım, yüreklerde hasım zamanı olmuş.

Yine aylardan kasım. Sanki sende kaldı bir yanım.

Kasım sevgilerin kalplerde hissedildiği aylardandır.

Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan. Bahaneydi sonbahar.

Kasım'da ne aşk var ne mutlu sonlar. Buz gibi yalnızlık var.

Geçti koskoca sene insanlığı bir dene niye bakman gidene geçti işte sonbahar.

Soldu tek tek yapraklar suya doysun topraklar canlı rızık araklar geldi işte sonbahar.

Gelmez ise sonbahar niye yağsın beyaz kar mevsimler bir bir akar geldi işte sonbahar.

Girdi balkanlardan kar odun kömür cep yakar kış kapılardan bakar geçti işte sonbahar.

Merhaba kasım! Ve merhaba bıkana kadar göreceğimiz, Kasım'da aşk başkadır yazıları.

Haber saldım gelemedin halimi hiç bilemedin gözyaşımı silemedin bir sonbahar akşamında.

Sonbahar seninle birlikte son bulur, Kasım adında bir sevgim var sıcak tutacak yürek arıyor.

Bir sır oldun, çözemedim sana ben hiç küsemedim rüzgâr olup esemedim bir sonbahar akşamında.

Hava soğudu, Kasım'ın son günleri. Kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuşluğum. Edip Cansever

Çok ağladım hiç gülmedim beni duyup dinlemedin bırakıp gittin, sevmedin bir sonbahar akşamında.

Söylediğim bir sözümden kayıp gittin gökyüzünden uçup gittin yeryüzünden bir sonbahar akşamında.

Kasım'da aşk başka mıdır bilmem. Ama ben bu sabaha da sensiz uyandım ya Kasıma'da lanet olsun sana da.

Bir gün daha yaşandı ve bitti. Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle herhangi bir gündü çok önemli değildi. Seni düşündüğüm birkaç andan başka...

Bir İtalyan radyosunun anonsu: Sezar, İskender, Napolyon ayağa kalkın! Büyüğünüz geliyor!

Bir sır oldun, çözemedim sana ben hiç küsemedim rüzgâr olup esemedim bir sonbahar akşamında.

Bu işler böyleydi işte... İnsan bir kasım gecesi kaldırımın üstünde kalıveriyordu.

Çok ağladım hiç gülmedim beni duyup dinlemedin bırakıp gittin, sevmedin bir sonbahar akşamında.

Geçti koskoca sene insanlığı bir dene niye bakman gidene geçti işte sonbahar

Gelmez ise sonbahar niye yağsın beyaz kar mevsimler bir bir akar geldi işte sonbahar.

Girdi balkanlardan kar odun kömür cep yakar kış kapılardan bakar geçti işte sonbahar.

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