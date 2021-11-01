Kasım ayı ile ilgili sözler mesajlar! Birbirinden güzel 2021 Kasım sözleri ve mesajları yazılı resimli!

Bir gün daha yaşandı ve bitti. Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle herhangi bir gündü çok önemli değildi. Seni düşündüğüm birkaç andan başka...

Bir İtalyan radyosunun anonsu: Sezar, İskender, Napolyon ayağa kalkın! Büyüğünüz geliyor!

Bir sır oldun, çözemedim sana ben hiç küsemedim rüzgâr olup esemedim bir sonbahar akşamında.

Bu işler böyleydi işte... İnsan bir kasım gecesi kaldırımın üstünde kalıveriyordu.

Çok ağladım hiç gülmedim beni duyup dinlemedin bırakıp gittin, sevmedin bir sonbahar akşamında.

Geçti koskoca sene insanlığı bir dene niye bakman gidene geçti işte sonbahar

Gelmez ise sonbahar niye yağsın beyaz kar mevsimler bir bir akar geldi işte sonbahar.

Girdi balkanlardan kar odun kömür cep yakar kış kapılardan bakar geçti işte sonbahar.