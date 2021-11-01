Ankara'da yangın! Alevler gecekonduyu sardı: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Mamak ilçesinde gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü. Yapılan ilk muayenede evde yalnız yaşadığı öğrenilen Kozan'ın dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Bahçelerüstü Mahallesi 53. Cadde'deki bir gecekonduda gece yarısı yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek kısa sürede söndürdüğü yangının ardından eve giren ekipler, salonda Seyit Mehmet Kozan'ın (71) cansız bedenini buldu.
Yapılan ilk muayenede evde yalnız yaşadığı öğrenilen Kozan'ın dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Kozan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.