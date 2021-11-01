Beykoz’dan korkutan görüntü! Deniz çekildi
İstanbul’un Beykoz ilçesinde Anadolukavağı kıyılarında deniz suyunun çekilerek kayalıkların gün yüzüne çıktığını gören bölge sakinleri tedirgin oldu. Denizde görülen çekilmenin mevsimsel “gel git” kaynaklı olduğu değerlendirilirken, kıyı boyunun son hali drone ile görüntülendi.
Beykoz Anadolu Kavağı Sahil şeridinde 'gelgit' sebebiyle deniz suyu kıyıdan hemen hemen 80 santimetre geri çekildi.
DENİZ ALTINDAKİ YOSUNLAR ORTAYA ÇIKTI
Suyun çekildiği yerlerde deniz altındaki kayalıklar ve yosunlar ortaya çıktı.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ve balıkçılar ise deniz suyunun çekildiğini fark edince cep telefonları ile o anları kayda aldı.
Öte yandan 'gelgit' sonucu deniz suyu çekilen Anadolu Kavağı Sahili'nin son hali havadan görüntülendi.
"BU YIL KURAK GEÇİYOR"
Sahilde balıkçılık yapan Mehmet Cömert, "İstanbul'da son dönemlerde yağış olmadığından dolayı denizde 60 ile 80 cm arasında çekilme oldu. Kıyıdaki kaya parçaları suyun altındaydı, görünmüyordu. Deniz suyunun çekilmesiyle kayalıklar ortaya çıktı. Bu yıl kurak geçiyor." diye konuştu.
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