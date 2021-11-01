Beykoz’dan korkutan görüntü! Deniz çekildi

"BU YIL KURAK GEÇİYOR"

Sahilde balıkçılık yapan Mehmet Cömert, "İstanbul'da son dönemlerde yağış olmadığından dolayı denizde 60 ile 80 cm arasında çekilme oldu. Kıyıdaki kaya parçaları suyun altındaydı, görünmüyordu. Deniz suyunun çekilmesiyle kayalıklar ortaya çıktı. Bu yıl kurak geçiyor." diye konuştu.