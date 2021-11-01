Dünyanın en pahalı baharatı geleceğe taşınıyor

Kilosu 60 bin liraya satılması dolayıasıyla 'dünyanın en pahalı baharatı' olarak anılan Safranbolu safranı, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları destekleme projeleri kapsamında Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan "Safranda Hayat Var" projesi çalışmaları kapsamında öğrenciler safran tarlasında incelemelerde bulundu.

Öğrencilere proje kapsamında safran bitkisinin yetiştirilme süreçleri, ekonomik değeri, sağlık yönünden faydaları gibi bilgiler verildi.

Safranbolu İlçe Milli Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, safran bitkisinin, kimya, boya, gıda ve kozmetik sanayisinin yanı sıra farmakolojik etkilerinden dolayı tıp alanında da kullanılan bir bitki olduğunu söyledi.

Gümüş, "Proje ile hedef kitledeki bireylerin yaşamakta olduğu Safranbolu'ya ismini veren safran bitkisi ana teması etrafında farklı kurumlar ile işbirliği yapılıp eğitim öğretimin, okul dışı faaliyetler ile çeşitlendirilmesi, safran hakkında derinlemesine bilgi verilirken farklı disiplinler aracılığıyla hedef kitlenin sosyal, iletişim, düşünme, araştırma ve öz yönetim becerilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır" dedi.

Gümüş, uygulanan projeyle, bilimsel bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını ve katılımcıların bilimsel olguları fark etmelerini sağlayarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesini amaçladığını kaydetti.

Projede yürütücü kurumla birlikte 9 farklı kurumla işbirliği yapıldığını aktaran Gümüş, "Kurumlardaki uzman ve eğitmenlerle birlikte öğrencilerin seviyelerine uygun etkinlikler planlanmıştır. Projede gözlem, deneysel çalışmalar, sanat aktiviteleri, ürün oluşturma, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler ile öğrencilerin eğlenerek, yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanacaktır. Bilime karşı tutum ve dijital teknolojiye karşı tutum ölçekleri, sergi, web güncesi (blog) yazma gibi ölçme araçları kullanılarak projenin etkililiği değerlendirilecektir. Projede emeği olan tüm yönetici, öğretmen, öğrenci ve destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.