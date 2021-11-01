Cani eş sokak ortasında dehşet saçtı! 4 yerinden bıçakladığı karısını tekme tokat dövdü
Tekirdağ'da güvenlik kameralarına takılan görüntü dehşete düşürdü. 35 yaşındaki Emirhan K., tartıştığı eşi G.K.'yi sokak ortasında 4 yerinden bıçaklayıp tekme tokat dövdü. Genç kadın hastanede tedaviye alınırken, cani eş Emirhan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün sabaha karşı Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Bir lokantada yemek yiyen Emirhan K. ile eşi G.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Lokantadan çıkan G.K., otomobillerinin başında beklerken, yanına koşarak gelen eşi tarafından bıçaklandı. Aldığı darbelerle yere düşen G.K., eşine engel olmaya çalıştı. Emirhan K., yere düşen G.K.'ye bu kez tekme tokat vurmaya başladı. Olayı gören kişinin yanlarına gelmesi üzerine Emirhan K., saldırısına son verdi.
İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi vücuduna 4 bıçak darbesi isabet eden G.K.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan G.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polisin gözaltına aldığı Emirhan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Emirhan K.'nın ifadesinde, eşinin kendisini aldatmakla suçladığını söyleyerek, "Kıskançlık yapıyordu. Olay gecesi de yemek yerken tartıştık. Sinirlerime hakim olamadım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kasım ara tatili ne zaman? 2021-2022 Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor? İlköğretim, ortaokul, lise...
- Yeni yıl zamla başlayacak! Emekli maaş zammında 2000 yılı detayı! En az yüzde 4.23 artış kapıda!
- Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? S. Lizbon BJK hangi kanalda?
- Semra Dinçer neden öldü? Kuzey Güney'in Handan'ı Semra Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- pa.edu.tr: POMEM sonuçları sorgulama ekranı! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
- Beklenen açıklama: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Alparslan (Uyanış) Büyük Selçuklu bugün (1 Kasım) var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?
- Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? 2021 Öğretmenler Günü hafta içi mi hafta sonu mu?
- Dilek Erbahar kimdir? TÜBİTAK’ta çalışan Dilek Dündar Erbahar neden öldü?
- Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil internet neden açılmıyor? Denizbank müşteri hizmetleri numarası kaç?
- Kasım ayında avantajlı kredi fırsatları! Düşük faizle kredi veren bankalar! İhtiyaç kredisi faiz oranları Kasım 2021!
- Milyonları ilgilendiriyor! Emlak Vergisi 2. taksit ödeme nasıl yapılır? 2021 Emlak Vergisi 2. taksit ödeme son gün ne zaman?