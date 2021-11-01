Cani eş sokak ortasında dehşet saçtı! 4 yerinden bıçakladığı karısını tekme tokat dövdü





Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Polisin gözaltına aldığı Emirhan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Emirhan K.'nın ifadesinde, eşinin kendisini aldatmakla suçladığını söyleyerek, "Kıskançlık yapıyordu. Olay gecesi de yemek yerken tartıştık. Sinirlerime hakim olamadım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

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