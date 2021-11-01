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Cani eş sokak ortasında dehşet saçtı! 4 yerinden bıçakladığı karısını tekme tokat dövdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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Cani eş sokak ortasında dehşet saçtı! 4 yerinden bıçakladığı karısını tekme tokat dövdü

Tekirdağ'da güvenlik kameralarına takılan görüntü dehşete düşürdü. 35 yaşındaki Emirhan K., tartıştığı eşi G.K.'yi sokak ortasında 4 yerinden bıçaklayıp tekme tokat dövdü. Genç kadın hastanede tedaviye alınırken, cani eş Emirhan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün sabaha karşı Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Bir lokantada yemek yiyen Emirhan K. ile eşi G.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Lokantadan çıkan G.K., otomobillerinin başında beklerken, yanına koşarak gelen eşi tarafından bıçaklandı. Aldığı darbelerle yere düşen G.K., eşine engel olmaya çalıştı. Emirhan K., yere düşen G.K.'ye bu kez tekme tokat vurmaya başladı. Olayı gören kişinin yanlarına gelmesi üzerine Emirhan K., saldırısına son verdi.



İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi vücuduna 4 bıçak darbesi isabet eden G.K.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan G.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.



Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin gözaltına aldığı Emirhan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Emirhan K.'nın ifadesinde, eşinin kendisini aldatmakla suçladığını söyleyerek, "Kıskançlık yapıyordu. Olay gecesi de yemek yerken tartıştık. Sinirlerime hakim olamadım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

4 yerinden bıçakladığı karısını tekme tokat dövdü 4 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI KARISINI TEKME TOKAT DÖVDÜ

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