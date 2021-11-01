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Bursa'da korku dolu anlar! Şehirlerarası yolda ters istikametten giden sürücü faciaya davetiye çıkardı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.11.2021
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Bursa’da korku dolu anlar! Şehirlerarası yolda ters istikametten giden sürücü faciaya davetiye çıkardı

Bursa'da bir araç şoförü, şehirlerarası yolda ters istikametten giderek herkesin hayatını riske soktu. Hızlı bir şekilde ilerleyen şahıs herkese büyük korku yaşattı.

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesi D160 karayolu Barakfakih mevkiinde yaşandı.

EN UFAK MANEVRA FACİAYA DAVETİYE

Edinilen bilgiye göre, bir araç henüz bilinmeyen bir sebeple şehirlerarası yolda tersten gitmeye başladı.

En ufak bir manevra hayati önem taşımasına rağmen, aldırış etmeden süratli bir şekilde ilerleyen sürücü herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Bu anlar ise bir vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı. Duyarsız sürücü bir süre sonra ara yola dönerek gözden kayboldu.

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