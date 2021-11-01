Bursa'da korku dolu anlar! Şehirlerarası yolda ters istikametten giden sürücü faciaya davetiye çıkardı
YAŞAM İHA
Bursa'da bir araç şoförü, şehirlerarası yolda ters istikametten giderek herkesin hayatını riske soktu. Hızlı bir şekilde ilerleyen şahıs herkese büyük korku yaşattı.
EN UFAK MANEVRA FACİAYA DAVETİYE
Edinilen bilgiye göre, bir araç henüz bilinmeyen bir sebeple şehirlerarası yolda tersten gitmeye başladı.
En ufak bir manevra hayati önem taşımasına rağmen, aldırış etmeden süratli bir şekilde ilerleyen sürücü herkesin yüreğini ağzına getirdi.
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