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Şişli'de zincirleme kaza! 7 araçta maddi hasar oluştu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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Şişli’de zincirleme kaza! 7 araçta maddi hasar oluştu

İstanbul Şişli'de gerçekleşen zincirleme kaza sonucunda yedi araç birbirine girdi. Kazada hayatını kaybeden yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda sabah 08.30 sularında yaşandı.

Arıza yapan 34 YTZ 97 plakalı araç şoförü, sol şeritte durmak zorunda kaldı.

Yolda seyir halindeki 34 JU 3376 plakalı araç sürücüsü, arızalı aracı fark ederek durdu.

Fakat arkadan gelen 34 EGU 78 plakalı araç sürücüsü sağanak yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda duramayarak önde duran araca vurdu. Arkadan gelen biri servis minibüsü dört araç daha, kazaya karıştı.

Toplam yedi aracın birbirine girdiği kazada hayatını kaybeden veya yaralanan olmadı.

"HERKES BİRBİRİNE ÇARPTI"

Kazaya karışan sürücülerden biri yaşananları anlatarak, "Ben vurmamak için durdum. Vurmadım. Arkadan gelen bana vurdu. Daha sonra herkes birbirine çarptı. Ben de tam göremedim" ifadelerini kullandı.

MİNİK ÇOCUK PANİK YAŞADI
Kaza karışan bir araçta ise annesi ile birlikte okula giden minik bir öğrenci dikkat çekti.

Kaza nedeniyle panik yaşayan minik çocuk, kaldırım kenarında oturarak annesini bekledi.

Kaza nedeniyle caddede trafik de oluştu. Bölgeye gelen trafik ekipleri, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

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