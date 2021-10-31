Zonguldak’tan yürek yakan haber! Aşısız aileden 15 gün araya 4 kişi öldü
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde koronavirüs (kovid-19) tedavisi olan ailede 15 günde dört kişi yaşamını yitirdi. Cenaze törenlerine salgın önlemleri kapsamında az kişi katılabildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesi'nde yaşayan Yumurtaş ailesinde dört gün arayla peş peşe yaşamını yitiren baba - oğlun ardından 58 yaşındaki Cihat Yumurtaş da hayatını kaybetti.
AŞI OLMADILAR İDDİASI
Korona virüs aşısı olmadıkları iddia edilen ve tedavileri devam eden aile bireylerinden önce Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Şükrü Yumurtaş 15 Ekim'de vefat etti. Dört gün sonra ise 82 yaşındaki baba Afşin Yumurtaş da hayatını kaybetti. Aynı aileden tedavi gören Şükrü Yumurtaş'ın annesi, Afşin Yumurtaş'ın eşi 77 yaşındaki Mülhan Yumurtaş da 25 Ekim tarihinde tedavi gördüğü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayata tutunamadı.
CENAZEYE ÇOK KİŞİ KATILAMADI
Cenazelere korona virüs tedbirleri gereği az sayıda kişi katılırken, Ereğli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildiler.
İLÇEDE YAS
Cenaze günü özel hastanede tedavi gören Ereğli'nin sevilen hayırsever insanlarından Cihat Yumurtaş'ın da durumu ağırlaştı. Entübeye alınan Cihat Yumurtaş, bugün sabah saatlerinde vefat etti. Yumurtaş ailesinin üst üste verdiği kayıplar, ilçede büyük üzüntü yaşattı.
Yumurtaş ailesinden alınan bilgilere göre, Cihat Yumurtaş'ın Devlet Hastanesi'nde refakatçi olarak kaldığı 6 gün süre içerisinde covid hastalığına yakalandığı ve tedavisine özel hastanede başlandığı öğrenildi.
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