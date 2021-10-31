Babasını rüyasında görüp yaptırdı: Şehit mezarlığının 100 metre ötesine anıt yaptırdı

'BABAMI RÜYAMDA GÖRDÜM BİR ŞEY YAPMAMI İSTEDİ'



Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı, şehidin oğlu Necati Selvitop Güner ise "Babamı rüyamda gördüm, benden bir şey yapmamı istedi. Ve dualarla anılması anıt ve hayır çeşmesi yaptırmaya karar verdik.