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Babasını rüyasında görüp yaptırdı: Şehit mezarlığının 100 metre ötesine anıt yaptırdı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
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Babasını rüyasında görüp yaptırdı: Şehit mezarlığının 100 metre ötesine anıt yaptırdı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesi Üzümözü Mahallesi'nde şehit jandarma er Necaettin Güner'in 57 sene önce yaptırılan mezarı, görünmeyen yerde kalınca çocukları tuhaf çözüm buldu. Mezara 100 metre uzaklıkta yol kenarına yaptırılan anıt, merasimle açıldı. Şehidin evladı Necati Selvitop Güner "Mezar görünmeyince anıtı, görünen yere yaptık. Şimdi herkes mezarı görüp, dua ediyor" diye konuştu.

Ankara'daki vatani vazifesi esnasında yol kontrolünde 'dur' ihtarına uymayan kaçakçıların aracının vurması sonucu 5 Eylül 1964 tarihinde 21 yaşındaki jandarma er Necaettin Güner şehit düştü.

Güner için evlatları Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Güner ile Başkan Yardımcısı Necati Selvitop Güner, Şalpazarı ilçesi Üzümözü Mahallesi'nde anıt ve hayır çeşmesi yaptırmaya karar verdi.

Şehit askerin patika yoldan ulaşılan ve üst tarafta kalan mezarı, görünmeyince aile anıt için yeni bir çözüm yolu buldu.

'BEN VE ARKADAŞLARIMA BİR FATİHA YETER'
Yol kenarı yaptırılan, mezara 100 metre uzaklıkta ve üzerinde '100 metre yakında, tam karşında bir şehit yatıyor.

'Ben ve arkadaşlarıma bir Fatiha yeter' yazılı anıt, törenle açıldı.

Törene Şalpazarı Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanı Refik Kurukız, İl Müftüsü Osman Aydın ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim'in okunduğu törende anıt ve hayır çeşmesi dualarla açılıp kurdele kesildi.

Törenle katılan patika yoldan yürüyerek, şehit askerin mezarını ziyaret etti, dualar okudu.

'BABAMI RÜYAMDA GÖRDÜM BİR ŞEY YAPMAMI İSTEDİ'

Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı, şehidin oğlu Necati Selvitop Güner ise "Babamı rüyamda gördüm, benden bir şey yapmamı istedi. Ve dualarla anılması anıt ve hayır çeşmesi yaptırmaya karar verdik.

"ŞİMDİ HERKEZ GÖRÜP DUA EDİYOR"

Mezarı 57 yıl önce yolun üst kısmında yer alan araziye defnedildi. Bugün yoldan gelip geçenler, mezarı göremiyordu. Mezar görünmeyince anıtı, görünen yere yaptık. Şimdi herkes mezarı görüp, dua ediyor" dedi.

Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı, şehidin oğlu Mehmet Güner, şehit yakınları için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

Babaları için de anıt ve hayır çeşmesi yaptırdıklarını ifade eden Güner, amaçlarının şehitlerin hatırlanarak yad edilmesi olduğunu söyledi.

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